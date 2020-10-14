Комітет рекомендує Раді ухвалити судову реформу Зеленського

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя у середу, 4 листопада, рекомендував парламенту ухвалити президентську судову реформу, однак без врахування рекомендацій Венеціанської комісії.

Йдеться про законопроєкт 3711 про зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", ініційований президентом, який має перезапустити Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС) та Вищу раду правосуддя (ВРП), які є відповідальними за відбір доброчесних суддів.

Народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин розкритикував законопроєкт у нинішньому вигляді. "Президентський проєкт не тільки не вдосконалює, але й знищує будь-які шанси на оновлення судової гілки влади. Про відсутність реальної судової реформи у проєкті говорить і Венеційка, і громадськість, і експертні правничі спільноти", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Розгляд законопроєкту у Верховній Раді запланований на 4 листопада.

Критика Венеціанки

Раніше експерти Венеціанської комісії висловили низку зауважень щодо цього законопроєкту. Зокрема, йдеться про порядок формування ВККС, яка відповідає за конкурси на суддівські посади і була розпущена у листопаді минулого року. Крім цього, питання доброчесності самої ВРП, яка відповідає за формування суддівського корпусу, у висновку було названо терміновим і таким, яке має бути вирішене без зволікань - тобто має бути враховано в законопроєкті.

Глава комітету з питань правової політики Андрій Костін на це зазначив, що рекомендації Венеціанської комісії планується ухвалити у вигляді правок до законопроєкту між першим і другим читаннями. "Ми готові, як більшість у профільному комітеті, підтримати інституційну автономію ВККС. На цьому якраз наголошує Венеціанська комісія. Ми готові виправити норму про те, так би мовити, коло міжнародних організацій, які будуть давати своїх експертів у конкурсну комісію з відбору нової ВККС, як це рекомендовано Венеціанською комісією", - наводить його слова "Інтерфакс-Україна".

Венеціанська комісія є дорадчим органом Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів країн-членів цієї організації європейським стандартам і цінностям.

Як повідомлялось, раніше міжнародні експерти, які мали досвід роботи суддями, адвокатами, прокурорами та сумісний досвід у цих сферах в Англії, Данії, Канаді, Литві та Македонії, брали участь у відборі суддів для Вищого антикорупційного суду України. Після цього добору участь таких експертів в комісіях блокується.

