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Вища рада правосуддя (ВРП)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Вища рада правосуддя".

Вища рада правосуддя (ВРП) виконує в Україні контрольно-наглядові функції стосовно суддівського корпусу. Водночас ВРП не здійснює функції правосуддя, не розглядає кримінальні провадження, а є органом, який діє задля забезпечення незалежності судової влади, зокрема шляхом "формування доброчесного і високопрофесійного корпусу суддів". Відповідно до закону ВРП на підставі вмотивованих клопотань генерального прокурора чи його заступника може ухвалювати рішення про тимчасове відсторонення (на строк до 2 місяців) суддів, які є підозрюваними, обвинувачуваними (підсудними), на будь-якій стадії кримінального провадження. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Голова Верховного Суду розповіла про проблему масового звільнення суддів

Голова Верховного Суду розповіла про проблему масового звільнення суддів 12.10.2021

Через побоювання, що Вища рада правосуддя припинить роботу, судді по всій Україні масово йдуть у відставку, заявила голова Верховного суду Валентина Данішевська.
Посли G7 розчаровані, що Рада суддів досі не обрала представників до Етичної ради

Посли G7 розчаровані, що Рада суддів досі не обрала представників до Етичної ради 23.09.2021

За тиждень після зустрічі в Офісі президента посли країн Великої сімки опублікували заяву, в якій висловили жаль, що Рада суддів досі не висунула своїх представників до Етичної ради.
Судова реформа: в ОПУ провели нараду з суддями та послами G7

Судова реформа: в ОПУ провели нараду з суддями та послами G7 16.09.2021

В Офісі президента України пройшла зустріч щодо судової реформи за участі послів країн Великої сімки. Учасники заявили про важливість продовження реформи.
Зеленський обурений, що Рада суддів не обрала представників до Етичної ради

Зеленський обурений, що Рада суддів не обрала представників до Етичної ради 13.09.2021

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв дати відсіч тим, хто намагається заблокувати судову реформу, зокрема процес очищення судової системи.
В Україні зупинили розгляд дисциплінарних справ щодо суддів

В Україні зупинили розгляд дисциплінарних справ щодо суддів 06.08.2021

У Вищій раді правосуддя України заявили, що через зміни в законодавстві змушені зупинити розгляд дисциплінарних справ. Закон замінює службу інспекторів ВРП, що існувала раніше, на службу дисциплінарних інспекторів ВРП.
Зеленський підписав закон, який відновлює роботу ВККС

Зеленський підписав закон, який відновлює роботу ВККС 03.08.2021

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Цю комісію, яка відповідає за конкурси на суддівські посади, розпустили у листопаді 2019 року.

ВР ухвалила закон про утворення Етичної ради та служби дисциплінарних інспекторів ВРП

ВР ухвалила закон про утворення Етичної ради та служби дисциплінарних інспекторів ВРП 14.07.2021

Члени Етичної ради визначатимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.
Глава Венеціанської комісії: Без прозорої ВРП судова реформа в Україні приречена

Глава Венеціанської комісії: Без прозорої ВРП судова реформа в Україні приречена 08.06.2021

Джанні Букіккіо закликає якнайшвидше реформувати Вищу раду правосуддя в Україні і обрати її склад за прозорою процедурою.
Венеціанська комісія пояснила, як перевіряти доброчесність членів ВРП

Венеціанська комісія пояснила, як перевіряти доброчесність членів ВРП 06.05.2021

Визначальний вплив на рішення з відбору членів ВРП повинні мати незалежні міжнародні експерти, а не українські судді, йдеться у терміновому висновку комісії Ради Європи щодо законопроєкту Володимира Зеленського.

З'їзд суддів не обрав суддю Конституційного суду України

З'їзд суддів не обрав суддю Конституційного суду України 10.03.2021

З'їзд суддів не зміг обрати суддю Конституційного суду України за своєю квотою. Жоден з кандидатів не зміг набрати достатньої кількості голосів, а також було багато зіпсованих бюлетенів.
З'їзд суддів обрав четвертого члена Вищої ради правосуддя

З'їзд суддів обрав четвертого члена Вищої ради правосуддя 10.03.2021

У Києві делегати з'їзду суддів України обрали Інну Плахтій четвертим членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою. Ще трьох членів з'їзд обрав напередодні.
Голова Верховного суду: В судовій системі є своя п'ята колона

Голова Верховного суду: В судовій системі є своя "п'ята колона" 09.03.2021

Голова Верховного суду Валентина Данішевська вважає, що довіра до суддів в Україні відновлюється не так швидко, як цього хотілося б.
Посли G7 закликали з'їзд суддів України відкласти призначення до ВРП і КС

Посли G7 закликали з'їзд суддів України відкласти призначення до ВРП і КС 05.03.2021

Призначення суддів до Вищої ради правосуддя й Конституційного суду варто відкласти до затвердження нових прозорих процесів їхнього відбору, вважають посли країн "Великої сімки".
Рада не дослухалась Венеціанську комісію щодо формування кваліфкомісії суддів

Рада не дослухалась Венеціанську комісію щодо формування кваліфкомісії суддів 03.03.2021

У першому читанні парламентом ухвалено законопроєкт, за яким ВККС, що добиратиме суддів, створюватиметься не комісією з міжнародними експертами, а нереформованою Вищою радою правосуддя.
ВРП звільнила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова через тиск на суддів

ВРП звільнила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова через тиск на суддів 02.03.2021

У повідомленні ВРП зазначається, що Артур Ємельянов чинив тиск на суддів шляхом спонукання, погроз, шантажу та "іншого протиправного впливу".
Зеленський заявив про розбіжності з МВФ, але чекає на гроші від нього

Зеленський заявив про розбіжності з МВФ, але чекає на гроші від нього 22.02.2021

За словами Володимира Зеленського, українська влада має розбіжності з МВФ у питаннях Вищої ради правосуддя та Конституційного суду України.
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