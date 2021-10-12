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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Вища рада правосуддя".
Вища рада правосуддя (ВРП) виконує в Україні контрольно-наглядові функції стосовно суддівського корпусу. Водночас ВРП не здійснює функції правосуддя, не розглядає кримінальні провадження, а є органом, який діє задля забезпечення незалежності судової влади, зокрема шляхом "формування доброчесного і високопрофесійного корпусу суддів". Відповідно до закону ВРП на підставі вмотивованих клопотань генерального прокурора чи його заступника може ухвалювати рішення про тимчасове відсторонення (на строк до 2 місяців) суддів, які є підозрюваними, обвинувачуваними (підсудними), на будь-якій стадії кримінального провадження. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.