Зеленський підписав закон, який відновлює роботу ВККС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), повідомляє сайт Верховної Ради у вівторок, 3 серпня.

Раніше, 8 липня Зеленський ветував ухвалений наприкінці червня парламентом відповідний законопроєкт, а 13 липня Верховна Рада повторно ухвалила закон із пропозиціями президента.

Основна його пропозиція до законопроєкту стосувалася уточнень про ухвалення рішення конкурсною комісією щодо відбору її членів за участю міжнародних експертів. Відповідно до закону, рішення ухвалюватиметься чотирма голосами з шести в разі, якщо за це рішення проголосували щонайменше два представники від міжнародних організацій.

Відповідно до закону, ВККС вважається повноважною у випадку призначення до її складу щонайменше 11 членів, щонайменше шестеро з яких призначені із суддів або суддів у відставці.

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Нагадаємо, низка законопроєктів щодо реформи органів добору суддів в Україні критикувались і громадськістю, і експертами. Одним з головних зауважень щодо формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів була відсутність у комісії з добору їхніх членів міжнародних експертів, які б мали право вирішального голосу.

Раніше міжнародні експерти, які мали досвід роботи суддями, адвокатами, прокурорами та сумісний досвід у цих сферах у Великобританії, Данії, Канаді, Литві та Македонії, брали участь у відборі суддів для Вищого антикорупційного суду України. Після цього добору участь таких експертів у будь-яких українських комісіях блокується.

ВККС, яка відповідає за конкурси на суддівські посади, була розпущена у листопаді 2019 року і досі не працювала.

Зеленський підписав закон про ВРП

Також Володимир Зеленський підписав закон №5068, що вносить зміни до законів "Про регламент Верховної Ради України" та "Про вищу раду правосуддя", що стосуються створення Етичної ради, члени якої визначатимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.

До першого складу Етичної ради входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, і три особи, запропоновані міжнародними організаціями, що надають Україні протягом останніх п'яти років міжнародну технічну допомогу в сфері судової реформи та запобігання корупції відповідно до міжнародних або міждержавних угод.

Такі міжнародні та іноземні організації узгоджують пропозицію загального списку кандидатів. Надалі до складу Етичної ради входитимуть три людини з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, одна людина, запропонована Радою прокурорів України, одна - за пропозицією Ради адвокатів України і ще одна - запропонована Національною академією правових наук України в особі президії.

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