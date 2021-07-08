Очищення Вищої ради правосуддя: старт реформи чи черговий фальстарт?

Вища рада правосуддя - це головний орган в системі судової влади країни. В його руках зосереджено фактично повний контроль за призначенням і звільненням суддів та притягненням їх до відповідальності за порушення. Від того, хто саме входить до складу ВРП, залежить наскільки професійні та доброчесні судді працюватимуть в українських судах та наскільки успішною буде судова реформа. Саме тому реформування та переформатування ВРП було однією з умов відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та отримання макрофінансової допомоги від ЄС. Тому офіційний Київ поспішав з цим.

Через поспіх депутати під час першого голосування за законопроєкт про реформу Вищої ради правосуддя хотіли уникнути ключової ролі міжнародних експертів. Втім до другого читання їм довелося це виправити, оскільки міжнародні партнери та Венеційська комісія наполягали на цьому. У остаточній версії законопроєкту передбачено, що перезавантаження ВРП відбуватиметься за участі міжнародних експертів, які матимуть вирішальний голос. У середу, 14 липня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про реформу Вищої ради правосуддя (ВРП). Таке рішення підтримали 259 народних депутатів.

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Міжнародні експерти як запобіжник в Етичній раді

Законопроєкт, серед іншого, передбачає створення нового органу - Етичної ради. Її завдання власне й полягає в перевірці членів ВРП на доброчесність. До Етичної ради входитиме по троє представників органів судової влади та міжнародних експертів. Жодне рішення Етичної ради не вважатиметься прийнятим, якщо за нього не проголосували щонайменше двоє міжнародних експертів, а у ситуації рівного розподілу голосів переважатиме і вважатиметься вирішальним голос двох міжнародних експертів.

"Такий механізм виключає можливість суддівських членів Етичної ради саботувати її роботу, блокувати доброчесних кандидатів, аби протягувати негідних або "сірих конячок", - пояснила в розмові з DW експертка Центру протидії корупції Галина Чижик. Громадські активісти до останнього не вірили, що вдасться домогтися вирішальної ролі міжнародних експертів у процесі очищення ВРП, визнав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. "Тепер через чотири роки, а може і раніше, ми матимемо абсолютно нову ВРП, яка поки що була основним гальмом судової реформи ", - каже активіст.

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Чи слід очікувати подання в Конституційний суд?

Етична рада та міжнародні експерти матимуть суттєве значення і при звільненні членів ВРП. Наприклад, якщо Етична рада винесе негативний висновок щодо когось з членів ВРП, таку людину автоматично відсторонять від посади, поки її повноваження не підтвердять ті, хто її призначав до Вищої ради правосуддя. Це з’їзд суддів, адвокатів, прокурорів і юридичних вишів, президент чи парламент.

Відповідно до української конституції, ВРП складається з 21 члена, половину яких обирає з’їзд суддів з-поміж суддів, по двоє призначають парламент і президент, ще по двоє членів обирають з’їзди адвокатів, прокурорів та юридичних закладів вищої освіти. Голова Верховного суду входить до складу ВРП за посадою.

"Раніше пропонувалося, що з’їзд суддів, мав назбирати більшість голосів за звільнення члена ВРП. Такого ніколи б не було", - каже Жернаков. Тепер буде навпаки, пояснює він далі: більшістю голосів з’їзду суддів треба заручитись для того, аби залишитися на посаді, якщо член ВРП визнаний Етичною радою недоброчесним. "Тепер спробуй набрати стільки голосів, аби залишитися членом ВРП", - каже Жернаков.

Підтриманий депутатами законопроєкт передбачає, що після того, як його підпише президент у Етичної ради буде півроку для того, аби перевірити на доброчесність діючих членів ВРП. "Етична рада з незалежними міжнародними експертами в складі перевірятиме всіх кандидатів і рекомендуватиме лише найкращих, які відповідають критеріям доброчесності. Варіантів призначити когось іншого - не зі списку Етичної ради - не буде", - наголошує Чижик. А втім, за її словами, є ризики, що ті, хто саботує реформу судової системи намагатимуться ставити палиці в колеса очищенню Вищої ради правосуддя. Вона припускає, що окремі парламентські фракції можуть подати в Конституційний суд подання про визнання закону про реформування ВРП неконституційним, аби завадити суддівській реформі.

Критика з боку Ради судів України

Рада суддів України, яка є колегіальним органом, що в період між з'їздами суддів України є вищим органом суддівського самоврядування, вже заявила, що ухвалений депутатами законопроєкт про ВРП є "червоною лінією", що може зруйнувати всю судову систему. Адже, як йдеться у зверненні Ради судів України, яке розміщене на офіційному веб-сайті органу суддівського самоврядування, ухвалений документ наділяє міжнародних експертів "самостійним та виключним правом ухвалювати будь-які рішення".

У коментарі DW голова Ради суддів України Богдан Моніч заявив, що роль міжнародних експертів у процесі реформування ВРП фактично зробили "монопольною". "Незважаючи на те, що в Етичній раді передбачено шість представників, але якщо інші не приходять, а буде лише двоє міжнародних експертів, то вони одноосібно все вирішуватимуть. Навіщо тоді наші представники там, якщо все вирішуватимуть без нас?", - обурюється Моніч. Він каже, що Рада суддів ще ретельно вивчить ухвалений законопроєкт і радитиметься, що робити далі.

Судді, очевидно, дуже розраховують на вето президента. А не варто, переконаний Михайло Жернаков. "Президенту Зеленському дуже важливо повезти закон по ВРП, цю перемогу у Вашингтон. Надто багато очей повернуто сюди і надто великі ставки на цій реформі, аби хтось це саботував, хоча все може бути", - наголошує голова правління Фундації DEJURE.