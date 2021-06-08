 Рада ухвалила законопроєкт, що відновлює роботу ВККС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2021

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Рада ухвалила законопроєкт, що відновлює роботу ВККС

Ухвалений Верховною Радою проєкт закону дасть змогу відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України.

Засідання Верховної Ради

Засідання Верховної Ради (фото з архіву)

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що дає змогу відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України. За відповідний законопроект № 3711-д "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів щодо відновлення роботи ВККС" у цілому проголосували 293 народних депутати.

Відповідно до закону, ВККС складається з шістнадцяти членів, вісім із яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу щонайменше одинадцяти членів.

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Членів ВККС на чотири роки призначає Вища рада правосуддя за результатами конкурсу. Конкурсна комісія проводить конкурс на зайняття посади члена ВККС у два етапи: відбір кандидатів за результатами розгляду поданих ними документів, результатів спеціальної перевірки, відповідної інформації з відкритих джерел і проведення співбесіди з відібраними кандидатами та визначення переліку кандидатів для рекомендації Вищій раді правосуддя.

Членів конкурсної комісії призначає Вища рада правосуддя. Суб'єктами формування конкурсної комісії є Ради суддів, прокурорів, адвокатів і Національна академія правових наук. До складу цієї комісії входять: три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані радою суддів; по одній - від рад прокурорів, адвокатів і Нацакадемії правових наук. На запит конкурсної комісії для забезпечення її діяльності можуть бути залучені додаткові експерти, фахівці міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п'яти років за рахунок власних коштів надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання та протидії корупції.

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