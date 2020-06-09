 В Україні зупинили розгляд дисциплінарних справ щодо суддів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2021

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Новини

В Україні зупинили розгляд дисциплінарних справ щодо суддів

У Вищій раді правосуддя України заявили, що через зміни в законодавстві змушені зупинити розгляд дисциплінарних справ. Закон замінює службу інспекторів ВРП, що існувала раніше, на службу дисциплінарних інспекторів ВРП.

феміда

У ВРП кажуть, що не можуть порушувати закон

Вища рада правосуддя (ВРП) зупинила розподіл між членами установи дисциплінарних скарг, а також скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або прокурора. Про це повідомляється у четвер, 5 серпня, на сайті ВРП.

Як зазначається, таке рішення ухвалили, щоб не допустити порушення вимог чинного законодавства, зокрема закону №1635-ІХ, який набув чинності 5 серпня і вносить зміни до закону про ВРП у частині дисциплінарних проваджень стосовно суддів.

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"Зазначений закон унеможливлює виконання дисциплінарними палатами ВРП повноважень із розгляду дисциплінарних справ, оскільки повноваження ради щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно судді реалізовує служба дисциплінарних інспекторів ВРП, дисциплінарний інспектор ВРП є учасником дисциплінарної справи", - ідеться у повідомленні. У ВРП зазначили, що будуть дотримуватися процедури призначення дисциплінарних інспекторів відповідно до нових вимог законодавства.

"Отже, з моменту набуття чинності закону (...) дисциплінарні скарги розподіляються дисциплінарному інспектору ВРП", - зазначили в установі. Закон замінює службу інспекторів ВРП, що існувала раніше, на службу дисциплінарних інспекторів ВРП.

Згідно з новим положенням законодавства, дисциплінарних інспекторів ВРП призначають на посади за результатами конкурсу. Рішення про призначення на посаду ухвалюють після проходження переможцем конкурсу спеціальної перевірки відповідно до закону "Про запобігання корупції", а також перевірки на доброчесність і відповідність встановленим для судді етичним стандартам.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей закон 14 липня. Згідно з даними на сайті Верховної Ради, закон повернувся до парламенту з підписом президента 3 серпня.

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