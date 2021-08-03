Зеленський обурений, що Рада суддів не обрала представників до Етичної ради

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на відмову Ради суддів делегувати своїх представників до Етичної ради при Вищій раді правосуддя (ВРП). Зеленський наголосив, що не допустить блокування судової реформи.

"Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість", - заявив Зеленський у понеділок, 13 вересня, йдеться у повідомленні пресслужби президента України. Він також додав, що "судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку".

Читайте також: Зеленський підписав закон, який відновлює роботу ВККС

Як зазначається в повідомленні, в Офісі президента 16 вересня відбудеться робоча зустріч за участі очільників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів країн Великої сімки.

Раніше на своєму засіданні 13 вересня члени Ради суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів ВРП.

Закон про утворення Етичної ради з профоцінювання і доброчесності членів Вищої ради правосуддя було ухвалено Верховною Радою у липні цього року. До складу Етичної ради мають входити три людини з-поміж суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, одна людина, запропонована Радою прокурорів України, одна - за пропозицією Ради адвокатів України та ще одна - запропонована Національною академією правових наук України в особі президії. Члени Етичної ради мають встановлювати відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики й доброчесності.

Читайте також: Зеленський затвердив трирічну стратегію розвитку системи правосуддя