Зеленський затвердив трирічну стратегію розвитку системи правосуддя

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, повідомила у суботу, 12 червня, пресслужба глави української держави. Указ було підписано напередодні.

Як зазначається у повідомленні, розміщеному на сайті президента України, "стратегія визначає основні засади та напрями розвитку системи правосуддя з урахуванням найкращих міжнародних практик". Документ окреслює пріоритети вдосконалення законодавства щодо судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів правосуддя, а також впровадження невідкладних заходів для покращення діяльності правових інститутів.

Читайте також: Глава Венеціанської комісії: Без прозорої ВРП судова реформа в Україні приречена

Одним з напрямів стратегії є покращення доступу до правосуддя, йдеться у повідомленні. Планується провести аудит системи місцевих судів з метою визначення проблем та недоліків її функціонування. Також документ ставить за мету посилення функціональної та процесуальної спроможності Верховного суду. Йдеться у стратегії і про забезпечення необхідними ресурсами для ефективної організації роботи Вищого антикорупційного суду.

Стратегія також передбачає вдосконалення методики визначення ставок судового збору для окремих категорій справ задля полегшення доступу до правосуддя.

Читайте також: Цифровізація судової системи - "суд у смартфоні" від Зеленського набирає обрисів

"Планується встановити для окремих категорій справ обов'язковий досудовий порядок врегулювання спорів з використанням медіації та інших практик, а також опрацювати питання щодо запровадження інституту мирового судді", - вказується у повідомленні на сайті президента України.

Незалежність судової системи і підзвітність суспільству

Однією з цілей стратегії є зміцнення незалежності судової влади та її підзвітності суспільству, наголошується у документі. Зокрема, формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя відбуватиметься за результатами відкритого конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів.

Крім того, стратегія передбачає вдосконалення механізмів перевірки доброчесності суддів Конституційного суду України (КСУ) та дотримання ними стандартів професійної етики. Пропонується змінити процедури конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ, їхньої перевірки на доброчесність і відповідність рівню професійної компетентності з можливим залученням міжнародних експертів. Передбачено запровадження механізму захисту суддів Конституційного суду від політичного та іншого тиску під час ухвалення рішень і висновків.

Читайте також: Коментар: З вибитих шибок шибеницю для несправедливості не побудуєш

Реалізація стратегії

Згідно з указом президента, Комісія з питань правової реформи разом з представниками органів центральної та місцевої влади, громадськості та експертів має розробити План дій щодо реалізації цього документа, а також інформувати президента про реалізацію стратегії.

Попередня стратегія "реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки" була затверджена указом президента України в 2015 році.