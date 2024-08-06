В Україні звільнили скандальних суддів Князєва і Тандира

ВРП звільнила Всеволода Князєва і Олексія Тандира "за вчинення істотного дисциплінарного проступку". Першого викрили на 2,7 млн доларів хабаря, другого підозрюють у вбивстві п'яним за кермом нацгвардійця на блокпосту.

Вища рада правосуддя (ВРП) повідомила у вівторок, 6 серпня, про звільнення скандальних суддів Всеволода Князєва та Олексія Тандира - "за вчинення істотного дисциплінарного проступку".

Князєв звільнений з посади судді Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду, а Тандир - з посади судді Макарівського районного суду Київської області.

Ексголову Верховного суду Князєва викрили на хабарі

15 травня 2023 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про викриття масштабної корупційної схеми, ініційованої керівництвом Верховного суду. Правоохоронці затримали голову Верховного суду Князєва на хабарі в розмірі 2,7 мільйона доларів для ухвалення "потрібного" бізнесмену Костянтину Жеваго рішення.

16 травня 2023-го 140 суддів Верховного суду підтримали висловлення недовіри Князєву та ухвалили постанову про припинення його повноважень.

18 травня 2023-го Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував Князєва з альтернативою внесення 107 мільйонів гривень застави. Поки він перебував під вартою в слідчому ізоляторі (СІЗО), його заставу зменшували сім разів. У січні цього року за Князєва внесли заставу після того, як ВАКС зменшив її до 18,2 мільйона гривень.

У липні Князєва зупинили поблизу села Солотвино на Закарпатті неподалік кордону з Румунією. Його адвокат стверджує, що той приїхав туди на оздоровлення в одному з санаторіїв. Суддю не затримували та скерували за межі прикордонної смуги.

У разі доведення провини йому може загрожувати від восьми до 12 років тюрми, а ця справа може стати найбільшим викриттям корупції в судовій гілці влади України.

Суддя Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту

Тандира підозрюють в скоєнні смертельної ДТП, у якій загинув 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України Вадим Бондаренко.

За версією слідства, 25 травня 2023 року нетверезий суддя їхав Києвом на автівці Lexus ES350 з істотним перевищенням швидкості та збив на смерть військового на блокпосту.

Від тесту на вміст алкоголю та наркотиків Тандир відмовився, але суд дозволив примусово відібрати в нього біологічні зразки. Експертиза підтвердила факт алкогольного сп'яніння.

Тандиру загрожує до 10 років тюрми.