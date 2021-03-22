Венеціанська комісія рекомендує низку змін до законопроєкту про партії

Венеціанська комісія (ВК) Ради Європи у вівторок, 23 березня, оприлюднила ухвалені на останньому пленарному засіданні Венеціанської комісії рекомендації щодо пропонованих змін до закону про політичні партії в Україні.

Загалом законопроєкт про відповідні зміни у комісії називають позитивною ініціативою, але водночас він створює ризики надмірного регулювання непотрібних обмежень, зазначається у повідомленні, поширеному пресслужбою Ради Європи,

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Саме тому Венеціанська комісія, зокрема, рекомендує переглянути або виключити з законопроєкти вимогу про те, щоб партія, яка хоче бути зареєстрованою, створювала і реєструвала регіональні організації не менше ніж у п'яти виборчих округах України. Крім того, експерти Ради Європи пропонують зняти вимогу про підтвердження зареєстрованих партій протягом одного року після їхнього створення.

"Це подвійне підвердження представляється потенційно обтяжливим кроком, особливо з огдяду на те, що новостворені політичні партії, за законопроєктом, не можуть не брати участь у виборах, доки вони це підтвердження не пройдуть", - пояснюють в ВК.

Надмірне втручання в приватне життя?

Також рекомендується зняти вимогу до політичних партій реєструвати своїх членів в Єдиному реєстрі членів політичних партій, оскільки такий реєстр, на думку Венеціанської комісії, є надмірним утиском права на свободу об'єднання політичних партій та їхніх членів, а також утручанням у приватне життя членів партії.

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Щодо пожертв Венеціанська комісія зазначає, що, хоча низка змін щодо дозволених пожертв партіям є позитивними, положення, що регулюють, за яких обставин окремі особи можуть робити пожертви, здаються надмірно обмежувальними. При цьому загальні межі пожертв партіям залишаються досить високими, зазначається у повідомленні Ради Європи. Тому рекомендовано переглянути непропорційні обмеження права фізичних осіб на пожертви політичним партіям і одночасно знизити граничні розміри пожертв для фізичних та юридичних осіб.

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У грудні 2020 року комітет з питань правової політики Верховної Ради ініціював публічні консультації щодо підготовки проєкту змін до закону про політичні партії. На обговорення були винесені питання щодо ролі та статусу політичних партій, внутрішньопартійної демократії, а також фінансування діяльності політичних партій. Наприкінці року було направлено запит до Венеціанської комісії, аби там дали висновок щодо відповідності запропонованих змін у закон міжнародним демократичним стандартам.