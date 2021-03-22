 Венеціанська комісія рекомендує низку змін до законопроєкту про партії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2021

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Новини

Венеціанська комісія рекомендує низку змін до законопроєкту про партії

Венеціанська комісія Ради Європи надала Україні низку рекомендацій щодо законопроєкту про політичні партії. Але загалом висновок комісії позитивний.

Венеціанська комісія оприлюднила рекомендації щодо законопроєкту про політичні партії в Україні

Венеціанська комісія оприлюднила рекомендації щодо законопроєкту про політичні партії в Україні

Венеціанська комісія (ВК) Ради Європи у вівторок, 23 березня, оприлюднила ухвалені на останньому пленарному засіданні Венеціанської комісії рекомендації щодо пропонованих змін до закону про політичні партії в Україні.

Загалом законопроєкт про відповідні зміни у комісії називають позитивною ініціативою, але водночас він створює ризики надмірного регулювання непотрібних обмежень, зазначається у повідомленні, поширеному пресслужбою Ради Європи,

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Саме тому Венеціанська комісія, зокрема, рекомендує переглянути або виключити з законопроєкти вимогу про те, щоб партія, яка хоче бути зареєстрованою, створювала і реєструвала регіональні організації не менше ніж у п'яти виборчих округах України. Крім того, експерти Ради Європи пропонують зняти вимогу про підтвердження зареєстрованих партій протягом одного року після їхнього створення.

"Це подвійне підвердження представляється потенційно обтяжливим кроком, особливо з огдяду на те, що новостворені політичні партії, за законопроєктом, не можуть не брати участь у виборах, доки вони це підтвердження не пройдуть", - пояснюють в ВК.

Надмірне втручання в приватне життя?

Також рекомендується зняти вимогу до політичних партій реєструвати своїх членів в Єдиному реєстрі членів політичних партій, оскільки такий реєстр, на думку Венеціанської комісії, є надмірним утиском права на свободу об'єднання політичних партій та їхніх членів, а також утручанням у приватне життя членів партії.

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Щодо пожертв Венеціанська комісія зазначає, що, хоча низка змін щодо дозволених пожертв партіям є позитивними, положення, що регулюють, за яких обставин окремі особи можуть робити пожертви, здаються надмірно обмежувальними. При цьому загальні межі пожертв партіям залишаються досить високими, зазначається у повідомленні Ради Європи. Тому рекомендовано переглянути непропорційні обмеження права фізичних осіб на пожертви політичним партіям і одночасно знизити граничні розміри пожертв для фізичних та юридичних осіб.

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У грудні 2020 року комітет з питань правової політики Верховної Ради ініціював публічні консультації щодо підготовки проєкту змін до закону про політичні партії. На обговорення були винесені питання щодо ролі та статусу політичних партій, внутрішньопартійної демократії, а також фінансування діяльності політичних партій. Наприкінці року було направлено запит до Венеціанської комісії, аби там дали висновок щодо відповідності запропонованих змін у закон міжнародним демократичним стандартам.

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