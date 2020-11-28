 У КСУ заявили, що ″з великою повагою″ ставляться до висновків Венеціанки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2020

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Новини

У КСУ заявили, що "з великою повагою" ставляться до висновків Венеціанки

У КСУ звернули увагу, що Венеціанська комісія закликала парламент і виконавчу владу поважати суд як "охоронця" Конституції. Комісія ж у висновку зазначила, що рішення КСУ підриває довіру до конституційного правосуддя.

У КСУ прокоментували висновок Венеціанки щодо його рішення від 27 жовтня

У КСУ прокоментували висновок Венеціанки щодо його рішення від 27 жовтня

У Конституційному суді України (КСУ) заявляють, що з великою повагою ставляться до висновків Венеційської комісії Ради Європи, які стосуються рішення КСУ від 27 жовтня, яким суд визнав неконституційними деякі положення антикорупційного законодавства України.

Як відомо, у цих висновках, оприлюднених Венеційською комісією напередодні, 9 грудня, вказується, зокрема, на те, що рішення КСУ не має чіткої аргументації, твердих основ у міжнародному праві та, ймовірно, ухвалювалося під впливом конфлікту інтересів деяких суддів. "Конституційний суд України з великою повагою ставиться до висновків Венеційської комісії", - йдеться у повідомленні на сайті КСУ, опублікованому у четвер, 10 грудня.

У КСУ нагадали, що як у його рішенні від 27 жовтня, так і у висновку Венеційської комісії "зазначено, що боротьба з корупцією є важливим елементом у правовій державі, як і повага до конституції та конституційного правосуддя". "Венеційська комісія підкреслила, що принцип поділу державної влади полягає, зокрема, в тому, що парламент і виконавча влада мають поважати роль Конституційного суду України як "охоронця" Конституції України, і його рішення мають виконуватися", - зауважили у суді.

Також у КСУ звернули увагу на те, що у висновку Венеціанки наголошено, що, попри неоднозначне сприйняття рішення КСУ, його конституційна роль "має поважатися і Верховна Рада України повинна виконати його рішення" з урахуванням Конституції України та застосовних міжнародних стандартів.

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Нагадаємо, у висновку Венеціанки, зокрема, висловлюється жаль через рішення КСУ щодо неконституційності деяких положень антикорупційного законодавства - не лише через його "миттєвий негайний негативний вплив на боротьбу з корупцією", а й тому, що "такі рішення підривають довіру громадськості до конституційного правосуддя загалом". Проте Верховна Рада повинна імплементувати рішення КСУ, зазначають експерти комісії.

Своїм рішенням від 27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України. Вона передбачала покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі для тих держслужбовців, які завідомо подали недостовірні відомості до декларації про прибутки.

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