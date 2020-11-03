 Скандальне рішення КСУ: Антикорупційний суд закрив першу справу за недостовірне декларування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2020

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Скандальне рішення КСУ: Антикорупційний суд закрив першу справу за недостовірне декларування

Внаслідок визнання неконституційною статті КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування ВАКС закрив кримінальну справу щодо ексголови ОДА.

суд

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) закрив першу справу за недостовірне декларування, повідомляє пресслужба суду у вівторок, 3 листопада. 

"Колегія суддів ВАКС закрила першу справу, пов'язану із недостовірним декларуванням. Обвинуваченим у цій справі був колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації. Справу було закрито з огляду на те, що кількома днями раніше, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України", - ідеться у повідомленні суду у соцмережі Facebook.

У ВАКС зазначили, що на момент ухвалення КСУ вказаного рішення у суді перебувало 17 кримінальних проваджень за статтею 366-1 КК, що встановлювала покарання за недостовірне декларування. Усього ж у Вищому антикорсуді наразі розглядається 178 кримінальних проваджень. 

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Нагадаємо, 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення наразилось на гостру критику як політиків, так громадськості. 

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо "відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати неправосудним рішення КСУ від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. Ця ініціатива Зеленського була сприйнята критично.

Під КСУ відбулась громадська акція протесту.

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