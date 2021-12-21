На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антикорупційний суд".

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) - спеціалізований суд, який було створено в рамках судової реформи, розпочатою 2016 року. Основою для проведення судової реформи в Україні стали зміни до конституції в частині правосуддя та новий закон про судоустрій та статус суддів. Закон про створення Вищого антикорупційного суду було ухвалено в червні 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.