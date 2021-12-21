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Вищий антикорупційний суд України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "антикорупційний суд".

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) - спеціалізований суд, який було створено в рамках судової реформи, розпочатою 2016 року. Основою для проведення судової реформи в Україні стали зміни до конституції в частині правосуддя та новий закон про судоустрій та статус суддів. Закон про створення Вищого антикорупційного суду було ухвалено в червні 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Екссуддя Микола Чаус намагається через суд повернутися на посаду

Екссуддя Микола Чаус намагається через суд повернутися на посаду 21.12.2021

Екссуддя Микола Чаус, якого звинувачують в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів, просить ОАСК скасувати наказ про його звільнення й визнати незаконним його притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Сьомий рік антикорупціної реформи, або Як в Україні у 2021 році недобороли корупцію

Сьомий рік антикорупціної реформи, або Як в Україні у 2021 році недобороли корупцію 15.12.2021

Хоча в 2021 році антикорупційний суд і виніс кілька десятків вироків у справах про топкорупцію, цей рік позначився і провалами антикорупційної реформи, яка триває в Україні уже сім років.
Антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Омеляна

Антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Омеляна 18.10.2021

Ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна визнали невинуватим у справі про недоотримання держбюджетом 30,4 мільйона гривень.

Нова справа щодо Геннадія Труханова. Чи опиниться мер Одеси за ґратами?

Нова справа щодо Геннадія Труханова. Чи опиниться мер Одеси за ґратами? 12.10.2021

Одеський мер знову уник в'язниці - Антикорупційний суд відпустив Труханова під заставу попри підозри в сприянні злочинній організації у розтраті одеської землі. Про подробиці нових обвинувачень - в матеріалі DW.
Заґратованому брату голови ОАСК Павла Вовка знизили заставу

Заґратованому брату голови ОАСК Павла Вовка знизили заставу 12.10.2021

Юрію Зонтову, якого підозрюють в отриманні 100 тисяч доларів з метою передачі їх суддям ОАСК для винесення "зручного" рішення, продовжили строк тримання під вартою, але знизили заставу на 9 мільйонів гривень.

Суд визначив меру Одеси Геннадію Труханову заставу у 30,2 млн гривень

Суд визначив меру Одеси Геннадію Труханову заставу у 30,2 млн гривень 11.10.2021

Міський голова Одеси заявив DW, що таких грошей не має й оскаржуватиме рішення суду. Антикорупційна прокуратура підозрює Труханова у зловживанні службовим становищем при виділенні землі під забудову.

За вироками ВАКС позбавлені волі 27 корупціонерів - голова суду

За вироками ВАКС позбавлені волі 27 корупціонерів - голова суду 08.09.2021

За вироками Вищого антикорупційного суду України 27 корупціонерів отримали покарання у вигляді позбавлення волі, заявила голова ВАКС Олена Танасевич.
Чи справді антикорупційна система України унікальна? (відео)

Чи справді антикорупційна система України унікальна? (відео) 27.08.2021

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, й в усьому світі. DW первірила.

Українським антикорупційним органам немає аналогів? Фактчек DW (26.08.2021) 26.08.2021

Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі, заявив Володимир Зеленський. Чи справді це так? І чому тоді досі боротьба з корупцією не запрацювала ефективно? Фактчек DW.

Набули чинності вироки ВАКС щодо 14 осіб - Ситник

Набули чинності вироки ВАКС щодо 14 осіб - Ситник 09.08.2021

Вищий антикорупційний суд оголосив вироки з реальними термінами позбавлення волі вже 14 особам, повідомив директор НАБУ Артем Ситник.
Підозрюваного у хабарництві голову Харківської облради звільняють під заставу

Підозрюваного у хабарництві голову Харківської облради звільняють під заставу 05.08.2021

Запобіжний захід у вигляді застави в майже три мільйони гривень Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного в отриманні хабаря голови Харківської обласної ради Артура Товмасяна.
Суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт

Суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт 05.08.2021

Вищий антикорупційний суд України відправив екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт із обов'язком носити електронний браслет до 18 серпня.
ВАКС заочно заарештував екскерівника Приватбанку Дубілета

ВАКС заочно заарештував екскерівника "Приватбанку" Дубілета 03.06.2021

Вищий антикорупційний суд України вирішив заочно заарештувати колишнього главу правління "Приватбанку" Олександра Дубілета, який перебуває у розшуку.
Корупція в Україні: чому досі немає посадок? (відео)

Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео) 02.03.2021

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". За словами президента, це мінімізує корупцію. При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання й підозри нічим не закінчуються. Чому?

Корупція і суди в Україні: чому кримінальні справи без "посадок" (02.03.2021) 02.03.2021

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання та оголошення підозр нічим не закінчуються. Чому ситуація не змінюється ані за Порошенка, ані за Зеленського? Три основні причини.

Справа Приватбанку: Яценка випустили під заставу у 52 мільйона гривень

Справа "Приватбанку": Яценка випустили під заставу у 52 мільйона гривень 25.02.2021

Хто саме вніс таку заставу, не повідомляється.

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