ВАКС визнав нардепа Одарченка винним у спробі підкупу

ВАКС присудив Андрію Одарченку 8 років позбаdлення волі з конфіскацією майна. Нардеп, який намагався підкупити криптовалютою Мустафу Найєма, втік до Румунії.

Вищий антикорпційний суд (ВАКС) визнав народного депутата від фракції "Слуги народу"Андрія Одарченка винним у спробі підкупу та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок Одарченку був оголошений у четвер, 14 листопада.

Суд також постановив позбавити Одарченка права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, в бюджетних установах, а також будь-які подібні посади строком на три роки.

Суд проходив без присутності обвинуваченого, той перебуває у розшуку.

Справа Одарченка

Народного депутата Одарченка судили за обвинуваченням у спробі підкупити у 2023 році тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. За даними слідства, Одарченко пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат на той час обіймав посаду ректора.

Та спроба стала першим в історії українських антикорупційних органів випадків одержання неправомірної вигоди у криптовалюті, яку вдалося задокументувати. Натомість сам законодавець заперечував, що перераховував Найєму гроші, запевняючи, що він лише допомагав розібратися посадовцю в криптовалютах.

Суд узяв Одарченка під варту, але згодом випустив під заставу, після чого той втік з України. Слідчі встановили, що він виїхав до Румунії і подав там клопотання про надання йому притулку.

19 вересня ВАКС оголосив Одарченка в державний і міжнародний розшук, бо той не з'явився до суду.