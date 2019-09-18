 Чи справді антикорупційна система України унікальна? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.08.2021

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Політика й суспільство

Чи справді антикорупційна система України унікальна? (відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, й в усьому світі. DW первірила.

Ukraine Volodymyr Selensky

Володимир Зеленський про боротьбу з корупцією

Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі, заявив Володимир Зеленський. Чи справді це так? І чому тоді досі боротьба з корупцією не запрацювала ефективно? Фактчек - на YT-каналі DW українською.

 

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