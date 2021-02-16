Як розкрадають землю в Україні (відео)

НАЗК проаналізувало найпоширеніші корупційні схеми розкрадання землі сільськогосподарського призначення. Дивіться, як їх привласнювали, поки діяв мораторій на продаж землі.
Мораторій на продаж сільськогосподарської землі запровадили в Україні ще в січні 2001 року. Але на практиці існує багато можливостей привласнювати землю протиправно. Існують агрохолдинги, які розпоряджаються десятками тисяч гектарів сільгоспугідь. У Нацагентстві із запобігання корупції (НАЗК) проаналізували та описали типові тіньові схеми махінацій із сільгоспугіддями. Подробиці - в сюжеті DW:
Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію. Певних втрат це може завдати й українській економіці.
Німецький фермер Йоганн Венцль працює в Україні вже 16 років, орендуючи земельні паї селян на Черкащині. Як він ставиться до земельної реформи і скасування мораторію на продаж землі? Репортаж DW.