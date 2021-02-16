 Як розкрадають землю в Україні (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.02.2021

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Економіка

Як розкрадають землю в Україні (відео)

НАЗК проаналізувало найпоширеніші корупційні схеми розкрадання землі сільськогосподарського призначення. Дивіться, як їх привласнювали, поки діяв мораторій на продаж землі.

Felder Ukraine

Є три головні схеми привласнення сільгоспугідь

Мораторій на продаж сільськогосподарської землі запровадили в Україні ще в січні 2001 року. Але на практиці існує багато можливостей привласнювати землю протиправно. Існують агрохолдинги, які розпоряджаються десятками тисяч гектарів сільгоспугідь. У Нацагентстві із запобігання корупції (НАЗК) проаналізували та описали типові тіньові схеми махінацій із сільгоспугіддями. Подробиці - в сюжеті DW: 

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Докладно

Felder Ukraine

Як розкрадають землю в Україні (відео)

НАЗК проаналізувало найпоширеніші корупційні схеми розкрадання землі сільськогосподарського призначення.  

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