Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео)

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". За словами президента, це мінімізує корупцію. При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання й підозри нічим не закінчуються. Чому?
Як писали журналісти-розслідувачі, у Порошенка був негласний куратор судової системи Олександр Грановський і досвід, як вирішувати проблеми в судах і домовлятися. Зараз таких людей у команді Володимира Зеленського фактично немає, ситуація хаотична, вважають експерти, і вплив президента на суди, не кажучи вже про уряд, практично зник. Натомість збільшився вплив з боку різних політичних сил, які розхитують ситуацію, і конфлікт з Конституційним судом, який скасував статтю про незаконне збагачення - один з найяскравіших прикладів.
Чому ситуація з "посадками" не змінюється ані за Порошенка, ані за Зеленського?
Після рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції має можливість перевіряти лише суддів, перевірки чинного та колишнього президентів заблоковані, пояснив DW глава агентства Олександр Новіков.
35 в'язниць планує продати мін'юст України. Мовляв, більшість закладів вже давно законсервовані і не працюють. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Громадські активісти скептичні.