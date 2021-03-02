Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео)

Як писали журналісти-розслідувачі, у Порошенка був негласний куратор судової системи Олександр Грановський і досвід, як вирішувати проблеми в судах і домовлятися. Зараз таких людей у команді Володимира Зеленського фактично немає, ситуація хаотична, вважають експерти, і вплив президента на суди, не кажучи вже про уряд, практично зник. Натомість збільшився вплив з боку різних політичних сил, які розхитують ситуацію, і конфлікт з Конституційним судом, який скасував статтю про незаконне збагачення - один з найяскравіших прикладів.

Чому ситуація з "посадками" не змінюється ані за Порошенка, ані за Зеленського?



