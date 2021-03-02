 Корупція в Україні: чому досі немає ″посадок″? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.03.2021

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Політика й суспільство

Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео)

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". За словами президента, це мінімізує корупцію. При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання й підозри нічим не закінчуються. Чому?

Резонансні кримінальні справи в Україні, як правило, закінчуються пшиком

Резонансні кримінальні справи в Україні, як правило, закінчуються "пшиком"

Як писали журналісти-розслідувачі, у Порошенка був негласний куратор судової системи Олександр Грановський і досвід, як вирішувати проблеми в судах і домовлятися. Зараз таких людей у команді Володимира Зеленського фактично немає, ситуація хаотична, вважають експерти, і вплив президента на суди, не кажучи вже про уряд, практично зник. Натомість збільшився вплив з боку різних політичних сил, які розхитують ситуацію, і конфлікт з Конституційним судом, який скасував статтю про незаконне збагачення - один з найяскравіших прикладів.

Чому ситуація з "посадками" не змінюється ані за Порошенка, ані за Зеленського?


 

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НАЗК не зможе перевірити Зеленського і Порошенка (відео)

Після рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції має можливість перевіряти лише суддів, перевірки чинного та колишнього президентів заблоковані, пояснив DW глава агентства Олександр Новіков.  

В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО? (відео)

35 в'язниць планує продати мін'юст України. Мовляв, більшість закладів вже давно законсервовані і не працюють. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Громадські активісти скептичні.  

Як розкрадають землю в Україні (відео)

НАЗК проаналізувало найпоширеніші корупційні схеми розкрадання землі сільськогосподарського призначення. Дивіться, як їх привласнювали, поки діяв мораторій на продаж землі.  

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Корупція і суди в Україні: чому кримінальні справи без "посадок" (02.03.2021) 02.03.2021

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання та оголошення підозр нічим не закінчуються. Чому ситуація не змінюється ані за Порошенка, ані за Зеленського? Три основні причини.

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