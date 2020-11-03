 Голова НАЗК: Тепер ми не можемо перевіряти нікого, крім суддів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2020

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Голова НАЗК: Тепер ми не можемо перевіряти нікого, крім суддів

Після рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції має можливість перевіряти лише суддів, перевірки чинного та колишнього президентів заблоковані, пояснив DW глава агентства Олександр Новіков.

Глава НАЗК Олександр Новіков

Глава НАЗК Олександр Новіков

Конституційний суд України своїм рішенням про визнання неконституційним електронного декларування статків посадовців фактично заблокував діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Тепер воно має право займатися перевірками лише суддів. Про це в інтерв'ю DW розповів голова НАЗК Олександр Новіков (повну версію дивіться у доданому відео).

За його словами, конвенція ООН проти корупції конкретно визначає, чим має займатися орган запобігання корупції: контролем за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів, контролем за декларуванням і перевірками декларацій. "Рішенням КСУ ці функції НАЗК тепер заблоковані. Однак, закон України про судоустрій і статус судів окремо врегульовує те, що декларації суддів мають перевірятися раз на 5 років. І ми готуємо наказ про перевірки цих декларацій. Тобто позиція КСУ настільки непослідовна, що ми не можемо нікого перевіряти, крім суддів. Хоча вони ухвалювали це рішення, щоб ми не могли перевіряти суддів", - розповів він.

За його словами, наразі НАЗК має 180 декларацій суддів. Зокрема, була підтверджена доброчесність більшої частини членів Верховного суду, лише щодо одного судді встановили "недостовірні відомості на кримінал". Також агентство встановило недостовірні відомості у суддів КСУ. Йдеться про суддю Сергія Головатого, який не задекларував 3,6 мільйона гривень. Також після рішення КСУ НАЗК встановило, що голова суду Олександр Тупицький не задекларував земельну ділянку в Криму, пояснив Новіков.

Зеленського і Порошенка перевірити неможливо

Рішення КСУ означає, що НАЗК тепер не зможе перевірити декларації колишнього президента Петра Порошенка і нинішнього глави держави. "Ми перевірили двох прем'єрів з трьох - Гончарука та Гройсмана, не встановили порушень. Ми мали закінчити перевірку саме щодо чинного прем'єра. Щодо президентів перевірка мала закінчитися в листопаді - щодо Зеленського і щодо Порошенка. Але ми тепер не зможемо ні відносно Петра Порошенка, ні відносно Володимира Зеленського закінчити перевірку", - розповів Новіков.

Окрім того, тепер НАЗК не зможе реагувати на корупцію на великих підприємствах. Новіков повідомив, що було виявлено, що повідомлення про корупцію в "Укравтодорі" та "Укренергоатомі" не розглядалися належним шляхом. "Ми виявили, що частина працівників приховували свої статки, не подаючи декларації. Тепер ми не зможемо відреагувати на ці порушення. Чому це важливо? Тому що 10 відсотків бюджету - це "Укравтодор". 4 відсотка ВВП генерує атомна галузь", - сказав він, додавши, що тепер буде неможливо перевірити АРМА, уповноважену з прав людини, Держгеокадастр, Національне агентство з питань державної служби.

За словами очільника НАЗК, є свідчення того, що судді КСУ ухвалювали своє скандальне рішення у власних інтересах. Окрім виявлених порушень щодо суддів Головатого та Тупицього, НАБУ також розслідувало кримінальне провадження щодо брехні в декларації судді Ірини Завгородньої, зазначив Новіков. За його словами, відносно суддів Володимира Мойсика та Ігоря Сліденка триває розгляд в Голосіївському суді про притягнення їх до відповідальності за іншою статтею кодексу про адмінправопорушення.

Всі сподівання на парламент

Новіков сподівається, що ситуація з перевіркою декларацій чиновників буде виправлена. "Ми впевнені, що законопроєкт президента може бути відповіддю на це питання, а також, звичайно, приймати рішення парламенту, в якій формі буде відновлено те, що було зруйновано", - зазначив він.

В іншому випадку, за його словами, українці навіть не зможуть нікуди поскаржитися на корупцію. "Громадянам нема куди поскаржитися на корупцію. КСУ скасував право НАЗК приймати заяви. Не те, що розглядати, а навіть право приймати заяви", - зазначив голова НАЗК.

Дивитись відео 14:05

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