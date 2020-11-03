Євродепутати: КСУ треба оновлювати, а не розпускати

Провідні євродепутати, які опікуються в Європарламенті питаннями України, виступили проти ініціативи президента України Володимира Зеленського розпустити нинішній склад Конституційного суду (КСУ). Про це в інтерв'ю DW, опублікованому 3 листопада, заявили постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Ґалер (Michael Gahler) і заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон (Viola von Cramon).

Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції

"Те, що пропонує президент, вже саме по собі є порушенням Конституції. Не можна просто взяти і ліквідувати Конституційний суд (...) Не можна вилікувати антиконституційні ухвали Конституційного суду антиконституційними заходами Верховної Ради", - наголосив німець Ґалер, який представляє фракцію Європейської народної партії (ЄНП).

Фон Крамон заперечила, що євродепутати висловилися на підтримку ініціативи Зеленського розпустити КСУ, про що заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. "Ми не можемо спонукати президента взяти й звільнити всіх суддів Конституційного суду", - зазначила німкеня фон Крамон з фракції Зелених. Відповідний законопроєкт Зеленського вона назвала "дуже сумнівною справою" і послалася на лист голів Венеціанської комісії та Групи держав проти корупції (GRECO), які "наполегливо закликали не відповідати порушенням права на порушення права", додала євродепутатка.

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Натомість обидва парламентарі висловилися за оновлення КСУ, яке би відповідало законодавству України. На їхню думку, за приклад слід взяти відбір суддів Вищого антикорупційного суду України, до якого залучили міжнародних експертів.

Віола фон Крамон (фото з архіву)

Адміністративне покарання за е-декларації - хибний шлях

У своєму рішенні від 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей в електронних деклараціях. Натомість Конституційний суд запропонував запровадити за це "інші види юридичної відповідальності".

Фон Крамон називає такий варіант хибним шляхом. На її думку, саме можливість кримінального покарання змусила багатьох добре подумати, чи варто балотуватися до Верховної Ради. Вже це німецька політикиня вважає ефективним інструментом для подолання переплетення бізнесу та політики, хоча і додає, що це лише початок шляху. "Коли йдеться лише про адміністративну відповідальність, то вищою буде вірогідність того, що дедалі більше олігархів, людей балотуватимуться до Ради задля власної користі", - переконана фон Крамон.

"Певні кола незаконно збагачувалися протягом багатьох років. Громадяни країни мають сподівання на те, що ця практика буде завершена. І значний крок на цьому шляху - це прозорість", - додав Міхаель Ґалер.

Міхаель Ґалер (фото з архіву)

Чи є загроза для безвізу через рішення КСУ?

Е-декларування є однією з умов візової лібералізації для громадян України. Чи реальна загроза того, що Євросоюз запустить призупинення безвізу через рішення КСУ?

Віола фон Крамон відповідає так: "Взагалі-то так би мало бути. Але ніхто з нас - ні Єврокомісія, ні Європейська зовнішньополітична служба, ні ми в Європарламенті - ніхто не хоче карати звичайних людей, людей, які не мають дипломатичних паспортів, за те, що наробили корумповані судді". Вона виступила за інші засоби, наприклад, персональні санкції у вигляді заборони на в'їзд суддям КСУ, які підтримали рішення 27 жовтня, або замороження активів олігархів, причетних до цього. "Робити відповідальними треба тих, хто справді спричинив цю кризу, а не все населення", - зауважила євродепутатка.

"У підсумку я бачу це так само. Це було би хибним політичним сигналом, якби ми зараз цим (скасуванням безвізу. - Ред.) зачепили все населення. Це би передусім порадувало Кремль: дивіться, а до нас можна без віз (заявили би в Росії. - Ред.)", - підсумував Ґалер.