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Міхаель Ґалер

Міхаель Ґалер - німецький політик, член ХДС.

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Докладно

Протести під КСУ проти скандального рішення, яке скасувало низку антикорупційних норм

Євродепутати: КСУ треба оновлювати, а не розпускати

Євродепутати: КСУ треба оновлювати, а не розпускати

КСУ не можна розпускати, як це пропонує Зеленський, вважають євродепутати, які займаються Україною.
Політика3 листопада 2020 р.
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Втрата безвізу, оновлення КСУ та незаконна ініціатива Зеленського - євродепутати в інтерв'ю DW (03.11.2020)

Втрата безвізу, оновлення КСУ та незаконна ініціатива Зеленського - євродепутати в інтерв'ю DW (03.11.2020)

Просто ліквідувати Конституційний суд не можна, застерігають євродепутати Міхаель Ґалер та Віола фон Крамон в інтерв'ю DW. Президент Зеленський мав би об'єднуватися з реформаторами, а не олігархами, які прагнуть поховати антикорупційне законодавство в Україні.
Політика3 листопада 2020 р.20:59 хв.
Євродепутати пояснили Арахамії, що небезпека втрати фіндопомоги не є чутками

Троє євродепутатів написали Арахамії жорсткого листа

Троє євродепутатів написали Арахамії жорсткого листа

Євродепутати застерегли Давида Арахамію щодо небезпеки втрати Україною фіндопомоги від ЄС.
Політика5 жовтня 2020 р.
Протести в Мінську з вимогою відставки президента Білорусі Олександра Лукашенка

"Лукашенко - нелегітимний президент і знає про це"

"Лукашенко - нелегітимний президент і знає про це"

ЄС обговорить 14 серпня можливі дії щодо влади Білорусі. Чи очікувати санкцій? Інтерв'ю з депутатом Європарламенту.
Політика14 серпня 2020 р.
У ЄС розмірковують над подальшою санкційною політикою щодо Росії

Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкції проти Росії

Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкції проти Росії

Брюссельська Міжнародна кризова група рекомендувала Заходу почати новий діалог з РФ. Як це сприйняли політики в ЄС?
Політика1 травня 2020 р.
Пятрас Ауштрявічюс

У новому Європарламенті створили групу "друзів України"

У новому Європарламенті створили групу "друзів України"

50 євродепутатів з шести фракцій Європарламенту створили неформальну групу "друзів європейської України".
Політика24 вересня 2019 р.
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