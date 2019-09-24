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Міхаель Ґалер
Міхаель Ґалер - німецький політик, член ХДС.
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Докладно
Євродепутати: КСУ треба оновлювати, а не розпускати
Євродепутати: КСУ треба оновлювати, а не розпускати
КСУ не можна розпускати, як це пропонує Зеленський, вважають євродепутати, які займаються Україною.
Політика
03.11.2020
3 листопада 2020 р.
Втрата безвізу, оновлення КСУ та незаконна ініціатива Зеленського - євродепутати в інтерв'ю DW (03.11.2020)
Втрата безвізу, оновлення КСУ та незаконна ініціатива Зеленського - євродепутати в інтерв'ю DW (03.11.2020)
Просто ліквідувати Конституційний суд не можна, застерігають євродепутати Міхаель Ґалер та Віола фон Крамон в інтерв'ю DW. Президент Зеленський мав би об'єднуватися з реформаторами, а не олігархами, які прагнуть поховати антикорупційне законодавство в Україні.
Політика
03.11.2020
3 листопада 2020 р.
20:59 хв.
Троє євродепутатів написали Арахамії жорсткого листа
Троє євродепутатів написали Арахамії жорсткого листа
Євродепутати застерегли Давида Арахамію щодо небезпеки втрати Україною фіндопомоги від ЄС.
Політика
05.10.2020
5 жовтня 2020 р.
"Лукашенко - нелегітимний президент і знає про це"
"Лукашенко - нелегітимний президент і знає про це"
ЄС обговорить 14 серпня можливі дії щодо влади Білорусі. Чи очікувати санкцій? Інтерв'ю з депутатом Європарламенту.
Політика
14.08.2020
14 серпня 2020 р.
Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкції проти Росії
Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкції проти Росії
Брюссельська Міжнародна кризова група рекомендувала Заходу почати новий діалог з РФ. Як це сприйняли політики в ЄС?
Політика
01.05.2020
1 травня 2020 р.
У новому Європарламенті створили групу "друзів України"
У новому Європарламенті створили групу "друзів України"
50 євродепутатів з шести фракцій Європарламенту створили неформальну групу "друзів європейської України".
Політика
24.09.2019
24 вересня 2019 р.
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