Рішення КСУ щодо антикорупційних законів: небезпека втрати безвізу з ЄС?

Візит першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової до Брюсселя, який відбувся 28-29 жовтня, припав саме на той момент, коли в Україні набирав обертів скандал довкола рішення Конституційного суду (КСУ) про визнання неконституційними частини антикорупційного законодавства. У четвер, 29 жовтня, коли Джапарова вела переговори у Європейські службі зовнішньої діяльності та брала участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, українські ЗМІ поширили службовий лист представника України при ЄС Микола Точицького. У ньому йдеться про те, що у ЄС стурбовані рішенням КСУ і вважають, що воно може стати підставою для призупинення безвізового режиму з Україною.

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Офіційно про безвіз поки мовчать

Проте, за словами Еміне Джапарової, на офіційному рівні під час переговорів з нею європейські чиновники тему рішення КСУ не зачіпали, як і не говорили про можливі наслідки для безвізового режиму з Україною. "На тих зустрічах, які я мала, подібних запитань я не отримувала", - сказала перша заступниця міністра, відповідаючи на запитання DW під час спілкування з журналістами у Брюсселі 29 жовтня.

Водночас, додала Джапарова, українська сторона "готова на них відповідати". Вона послалася на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який заявив, що "питання європейської та євроатлантичної інтеграції, яке інкорпороване у Конституцію для захисту, в тому числі, антикорупційної реформи й антикорупційних органів, є непорушним". "І ми готові на всіх можливих рівнях захищати ці позиції", - наголосила перша заступниця Кулеби.

У ЄС "з великою тривогою" відзначають вплив останнього рішення КСУ на елементи антикорупційного законодавства України, повідомив DW речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано. Це рішення "має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури" і "ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань", які взяв на себе Київ перед своїми західними партнерами, додав він. Євросоюз закликає українську владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи відповідно до Конституції України і готовий їй у цьому допомогти, наголосив речник.

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Громадяни не повинні відповідати за дії КСУ

У Європарламенті на скандальне рішення КСУ реагують ще більш критично. "Це рішення загрожує призупинити прогрес, досягнутий у розвитку антикорупційної інфраструктури та викликає серйозну стурбованість серед європейських партнерів", - заявила у коментарі DW литовська євродепутатка Раса Юкнявічене. Запровадження електронної системи декларування доходів, на її думку, "є одним з головних досягнень України після Революції Гідності і основою антикорупційної реформи", оскільки робить високопосадовців "більш підзвітними перед суспільством".

Саме прогрес в антикорупційній реформі "дозволив Україні просунутися далі у відносинах з Європейським Союзом і став умовою для отримання безвізового режиму". "Я переконана, що безвізовий режим є значним досягненням для громадян ЄС та України і що український народ не повинен нести тягар наслідків (рішення КСУ. - Ред.)", - заявила Юкнявічене. Проте вона наголосила, що "призупинення безвізового режиму можливе, якщо країна відмовиться забезпечити виконання критеріїв, котрі лежать в основі угоди".

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Надія на відповідальність влади в Києві

"Я сподіваюся, що президент (України Володимир. - Ред.) Зеленський та український уряд докладуть зусиль, щоб забезпечити негайну реакцію на рішення Конституційного Суду в межах своїх повноважень", - сказала Юкнявічене. За її словами, у Європарламенті розраховують "на відповідальні дії української влади, спрямовані на усунення законодавчих недоліків, що гарантуватиме продовження прогресу в антикорупційній реформі".

Вона також звернула увагу на те, що на рішення КСУ негайно відреагували посли G7, Місія ЄС в Україні, і запевнила, що міжнародні партнери, у тому числі і Європарламент, "уважно стежитимуть за подальшим розвитком цієї ситуації в Україні".

Тим часом Володимир Зеленський подав законопроєкт, у якому він пропонує змінити склад Конституційного суду України і визнати його рішення таким, що не створює правових наслідків.

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