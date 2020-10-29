Посли країн G7 про рішення КСУ: Україна не повинна повертатися в минуле

Посли країн "Великої сімки" в Україні (G7) у четвер, 29 жовтня, виступили зі спільною заявою щодо нещодавнього резонансного рішення Конституційного суду України (КСУ), яким було скасовано деякі норми антикорупційного законодавства. У своїй заяві посли семи країн висловили тривогу через зусилля, спрямовані на скасування впроваджуваної в Україні з 2014 року антикорупційні реформи.

"Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення до заможної та демократичної України", - йдеться в заяві, що розміщена офіційному акаунті послів країн G7 в Україні у Twitter.

"Було досягнуто вже такого значного прогресу, Україна не повинна повертатися в минуле", - наголошується у заяві послів G7.

Скандальне рішення КСУ

Нагадаємо, що 28 жовтня Конституційний суд України (КСУ) опублікував резонансне рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК.

Після цього НАЗК заявило про закриття реєстру електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. "Рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991-й, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

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При цьому, НАЗК заявило, що судді КСУ "ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах". Адже до цього НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у щонайменше однієї із суддей КСУ Ірини Завгородньої, яка підтримала скасування кримінальної відповідальностї за декларування недостовірної інформації.

Після цього Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень щодо посадовців через рішення КСУ, який скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. У НАБУ вважають це рішення КСУ політичним.

У свою чергу, НАЗК повідомило, що КСУ позбавив його доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.

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"Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений. КСУ фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів. Оскільки призначення кандидатів обраних на посади, зокрема голів обласних, районних рад та їхніх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок", - пояснили у НАЗК.

29 жовтня Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО "для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни".