 Перевірять причетність до ″злочинної організації″: ДБР викликало на допит голову КСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2020

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Перевірять причетність до "злочинної організації": ДБР викликало на допит голову КСУ

Державне бюро розслідувань викликало на допит голову Конституційного суду України Олександра Тупицького. У ДБР заявили, що голову КСУ перевіряють на причетність "до вчинення злочинів у складі злочинної організації".

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало на допит 2 листопада голову Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького. Про це повідомляється на сайті ДБР у четвер, 29 жовтня.

"Слідчими ДБР розслідується низка кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється голова Конституційного Суду України (на причетність. - Ред.) до вчинення злочинів у складі злочинної організації", - заявив в. о. директора ДБР Олексій Сухачов.

У Бюро уточнили, що під час досудового розслідування досліджується вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів.

"Голова КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, вчинюваних у її складі злочинах, а також у вжитті заходів до приховування злочинів", - зазначається у повідомленні.

Скандальне рішення КСУ

28 жовтня КСУ опублікував рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК.

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Після цього Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень щодо посадовців. 

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29 жовтня свою тривогу з приводу рішення КСУ висловили посли країн "Великої сімки" в Україні. "Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції гідності", - ішлося в заяві.

Того ж дня Кабінет Міністрів України зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки.

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