 КСУ скасував кримінальну відповідальність за неправдиві декларації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2020

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КСУ скасував кримінальну відповідальність за неправдиві декларації

КС визнав неконституційними низку положень закону "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

КСУ оприлюднив скандальне рішення по антикорупційним законам

КСУ оприлюднив скандальне рішення по антикорупційним законам

Конституційний Суд України (КСУ) у середу, 28 жовтня, оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Так, КСУ вважає, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб’єктом декларування декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень.

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"Негативні наслідки, яких зазнає особа, притягнута до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтею 366-1 КК України ("Декларування недостовірної інформації". - Ред.), непропорційні шкоді, яка настала або могла настати у разі вчинення відповідних діянь", - зазначається у мотивувальній частині рішення КС.

У суді наголосили, що за своєю правовою природою подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання декларації хоч і свідчать про порушення вимог антикорупційного законодавства, однак такі діяння не здатні заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі в обсягах, необхідних для визнання їх суспільно небезпечними.

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На думку суддів, наведені факти свідчать, що законодавець не дотримав принципів справедливості та пропорційності як елементів принципу верховенства права, а отже, стаття 366-1 КК України суперечить частині першій статті 8 Основного Закону України.

КСУ у своєму рішенні також зазначив, що "протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів та приписів законодавства відповідно до Конституції України", незважаючи на те, що корупція є однією з основних загроз національній безпеці. 

Отже, судді КСУ вирішили визнати такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", що стосуються повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції, і статтю 366-1 Кримінального кодексу України, яка встановлює кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Ці норми втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення, яке є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

З повним текстом рішення можна ознайомитись на порталі Конституційного суду.

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