 Судді КСУ поскаржилися Зеленському на тиск з боку НАБУ і НАЗК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2020

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Судді КСУ поскаржилися Зеленському на тиск з боку НАБУ і НАЗК

Судді Конституційного Суду України звернулися до президента, спікера Ради та прем'єра у зв'язку з тиском на суд з боку НАБУ, НАЗК та окремих політиків.

Засідання Конституційного суду України (архівне фото)

Засідання Конституційного суду України (архівне фото)

Збори суддів Конституційного Суду України (КСУ) своїм рішенням доручили голові суду особисто повідомити президенту України, голові Верховної Ради та прем'єр-міністру про ситуацію, яка склалася у зв'язку з тиском на нього. "Конституційний Суд України упродовж кількох місяців перебуває під постійним тиском органів державної влади, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції України, Національного антикорупційного бюро України та деяких політиків. Незаконний вплив чиниться і на окремих суддів Конституційного Суду, і на Суд загалом з метою зупинки його роботи, підриву авторитету та втрати суспільної довіри", - йдеться в заяві зборів суддів Конституційного Суду України, адресованій президенту України, голові Верховної Ради та прем'єр-міністру, текст якої розміщено на сайті КСУ у середу, 28 жовтня.

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У своїй заяві судді зазначають, що відповідно до українського законодавства вплив на суддю КС будь-яким способом забороняється. Також зазначається, що "всупереч спробам окремих високопосадовців та політиків дестабілізувати роботу" судді КСУ і надалі забезпечуватимуть "верховенство Конституції України та захист прав людини і громадянина".

У заяві також повідомляється, рішенням зборів суддів голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому доручено повідомити особисто президенту, голові Верховної Ради та прем'єр-міністру про ситуацію, яка склалася.

Як повідомлялося, напередодні низка українських ЗМІ повідомили, що Конституційний суд України ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів ОПЗЖ про відповідність Основному закону низки положень антикорупційного законодавства і визнав неконституційними окремі його положення. Зокрема, за даними ЗМІ, КСУ визнав неконституційною відповідальність за декларування недостовірної інформації. У середу рішення суду було оприлюднено на сайті КСУ.

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В Офісі президента (ОП) України у відповідь на ці повідомлення у ЗМІ наголосили на ефективності антикорупційного законодавства. В ОП пообіцяли, що президент Зеленський обов'язково "використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил".

У свою чергу Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що судді КСУ "ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах".

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