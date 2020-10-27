 Офіс Зеленського після рішення КСУ: Жодного відступу в антикорупційній роботі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2020

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Новини

Офіс Зеленського після рішення КСУ: Жодного відступу в антикорупційній роботі

У Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на рішення КСУ про скасування низки антикорупційних норм обіцянкою не відступати у боротьбі з корупцією. Офіційно рішення суду ще не оприлюднено.

Офіс президента України різко прокоментував антикорупційні рішення КСУ

Офіс президента України різко прокоментував "антикорупційні" рішення КСУ

В Офісі президента (ОП) України у відповідь на повідомлення у ЗМІ про скасування Конституційним судом України (КСУ) низки антикорупційних норм наголосили на ефективності антикорупційного законодавства.

Як йдеться у заяві на офіційному сайті президента України Володимира Зеленського, опублікованій ввечері у вівторок, 27 жовтня, система електронного декларування та контролю статків посадовців і депутатів, створена в Україні, до сьогодні "працювала ефективно, нарешті показавши українському народу, чим насправді володіють політики, та дозволивши притягнути до відповідальності порушників антикорупційного законодавства".

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"Це суттєво вплинуло на формування в країні нових принципів політики та практики державного управління. Вважаємо це фундаментальним надбанням держави", - наголосили в ОП.

В офісі Зеленського наголосили, що "немає жодного шансу зупинити рух держави до максимальної прозорості та доброчесності в політиці".

"На жаль, в Україні все ще є "бізнесмени від політики", які не можуть стерпіти, що спосіб їхнього життя, майно та доходи мають бути під контролем, а отже - чесними. Але, незважаючи на протидію, відповідні інструменти в законодавстві України будуть збережені або, в крайньому разі, поновлені. Жодного відступу в антикорупційній роботі не допускаємо навіть гіпотетично", - зауважили на Банковій.

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В ОП пообіцяли, що президент Зеленський обов'язково "використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил".

"Закон в Україні - один для всіх. Навіть для тих політичних сил і діячів, яким кортить підірвати систему електронного декларування", - резюмується у заяві.

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Нагадаємо, раніше у вівторок українські ЗМІ повідомили, що Конституційний суд України ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів ОПЗЖ про відповідність Основному закону низки положень антикорупційного законодавства і визнав неконституційними окремі його положення. Зокрема, за даними ЗМІ, КСУ визнав неконституційною відповідальність за декларування недостовірної інформації. Станом на вечір вівторка офіційно рішення суду ще не було оприлюднено.

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