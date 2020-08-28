 КСУ визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2020

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Новини

КСУ визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним

Подання з проханням визнати неконституційним указ президента України про призначення Артема Ситника директором НАБУ вніс нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

КСУ назвав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним

КСУ назвав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним

Конституційний суд України (КСУ) ухвалив рішення про те, що призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України у 2015 році було неконституційним. Про це повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в суді. Сам КСУ поки не зробив офіційного повідомлення про своє рішення.

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"Указ про призначення Ситника визнано неконституційним", - повідомила інформагенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела.

Нагадаємо, що у травні цього року народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський вніс до КСУ подання з проханням визнати неконституційним указ президента України Петра Порошенка від 16 квітня 2015 року про призначення Ситника директором НАБУ. Крім Дубінського, це подання підписали ще 50 народних депутатів України. Свою позицію вони мотивували у поданні зокрема тим, що "посаду директора НАБУ не віднесено Основним законом України до посад, призначення на які здійснюється президентом України".

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