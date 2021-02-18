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Артем Ситник
Тема
Артем Ситник - колишній директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
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Докладно
Новий директор НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса?
Новий директор НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса?
В Україні призначено нового директора НАБУ. Чи виправдає він очікування суспільства щодо боротьби з корупцією?
Політика
06.03.2023
6 березня 2023 р.
Набули чинності вироки ВАКС щодо 14 осіб - Ситник
Набули чинності вироки ВАКС щодо 14 осіб - Ситник
Вищий антикорупційний суд оголосив вироки з реальними термінами позбавлення волі вже 14 особам, повідомив директор НАБУ.
Політика
09.08.2021
9 серпня 2021 р.
Верховна Рада схвалила зміну статусу НАБУ
Верховна Рада схвалила зміну статусу НАБУ
Парламент хоче перетворити НАБУ з правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади зі спецстатусом.
Політика
21.05.2021
21 травня 2021 р.
Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео)
Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео)
Настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання нічим не закінчуються. Чому?
Політика
02.03.2021
2 березня 2021 р.
Корупція і суди в Україні: чому кримінальні справи без "посадок" (02.03.2021)
Корупція і суди в Україні: чому кримінальні справи без "посадок" (02.03.2021)
Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання та оголошення підозр нічим не закінчуються. Чому ситуація не змінюється ані за Порошенка, ані за Зеленського? Три основні причини.
Політика
02.03.2021
2 березня 2021 р.
05:49 хв.
НАБУ: Законопроєкт уряду загрожує незалежності бюро
НАБУ: Законопроєкт уряду загрожує незалежності бюро
Законопроєкт про НАБУ відкриває можливості для позбавлення бюро інституційної незалежності, заявляють у відомстві.
Політика
18.02.2021
18 лютого 2021 р.
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