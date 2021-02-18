  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Артем Ситник

Тема

Артем Ситник - колишній директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Пропустити розділ Докладно

Докладно

НАБУ

Новий директор НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса?

Новий директор НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса?

В Україні призначено нового директора НАБУ. Чи виправдає він очікування суспільства щодо боротьби з корупцією?
Політика6 березня 2023 р.
Артем Ситник

Набули чинності вироки ВАКС щодо 14 осіб - Ситник

Набули чинності вироки ВАКС щодо 14 осіб - Ситник

Вищий антикорупційний суд оголосив вироки з реальними термінами позбавлення волі вже 14 особам, повідомив директор НАБУ.
Політика9 серпня 2021 р.
Верховна Рада України

Верховна Рада схвалила зміну статусу НАБУ

Верховна Рада схвалила зміну статусу НАБУ

Парламент хоче перетворити НАБУ з правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади зі спецстатусом.
Політика21 травня 2021 р.
Резонансні кримінальні справи в Україні, як правило, закінчуються "пшиком"

Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео)

Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео)

Настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання нічим не закінчуються. Чому?
Політика2 березня 2021 р.
external

Корупція і суди в Україні: чому кримінальні справи без "посадок" (02.03.2021)

Корупція і суди в Україні: чому кримінальні справи без "посадок" (02.03.2021)

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання та оголошення підозр нічим не закінчуються. Чому ситуація не змінюється ані за Порошенка, ані за Зеленського? Три основні причини.
Політика2 березня 2021 р.05:49 хв.
У НАБУ вважають, що урядовий законопроєкт про статус Бюро відкриває можливості для позбавлення його незалежності

НАБУ: Законопроєкт уряду загрожує незалежності бюро

НАБУ: Законопроєкт уряду загрожує незалежності бюро

Законопроєкт про НАБУ відкриває можливості для позбавлення бюро інституційної незалежності, заявляють у відомстві.
Політика18 лютого 2021 р.
Показати більше