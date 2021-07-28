 Набули чинності вироки ВАКС щодо 14 осіб - Ситник | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2021

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Набули чинності вироки ВАКС щодо 14 осіб - Ситник

Вищий антикорупційний суд оголосив вироки з реальними термінами позбавлення волі вже 14 особам, повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

Артем Ситник

Артем Ситник (архівне фото)

Незважаючи на спроби впливу на суддів Вищого антикорупційного суду, ВАКС уже оголосив 11 вироків стосовно 14 осіб із реальними термінами позбавлення волі. Про це в понеділок, 9 серпня, на пресконференції в Києві заявив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник.

"На сьогодні в нас уже є десятки вироків Антикорупційного суду, вироків, які пов'язані з реальним позбавленням волі. 11 вироків стосовно 14 осіб уже набули чинності", - сказав Ситник. За його словами, є вироки стосовно чотирьох суддів, чотирьох керівників великих державних підприємств, двох чиновників прокуратури, один із яких - співробітник генпрокуратури, двох керівників органів місцевого самоврядування.

Ситник додав, що близько 300 справ очікують розгляду в суді. "Ухвалюючи рішення, Антикорупційний суд стикається зі спробами впливу на суддів ... Наприклад, коли вирішувалося питання про продовження терміну розслідування у справі Окружного адміністративного суду Києва, того самого дня Вища рада правосуддя (ВРП) цинічно розглядала справу стосовно головуючого в цій справі судді та фактично ні за що притягнула його до дисциплінарної відповідальності. Вже пішла система тиску на ВАКС", - наголосив він.

Справа Чауса

Також Ситник розраховує на швидке ознайомлення захисту з матеріалами справи за обвинуваченням екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса в отриманні хабара та передачу справи до суду. "Просили арешт, але суд обрав цілодобовий домашній арешт. Наскільки я знаю, прокуратура апелює це рішення", - сказав директор НАБУ.

Він нагадав, що минулої п'ятниці прокурори ухвалили рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів стороні захисту. "Справа має відносно невеликий обсяг матеріалів, і, я сподіваюся, що найближчим часом ця справа буде направлена до суду", - сказав Ситник, додавши, що в цьому провадженні йдеться лише про отримання неправомірної вигоди. При цьому директор НАБУ зазначив, що НАБУ продовжує розслідування справи за фактом можливої причетності посадових осіб українських спецслужб до зникнення Чауса. "У цій справі тривають слідчі дії", - сказав він.

Затримка з призначенням керівника САП

Директор НАБУ також висловив стурбованість тривалою паузою у проведенні конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і відзначив ризик обрання "політично лояльного" керівника прокуратури. "Конкурс викликає дуже багато запитань, і взагалі перебуває на паузі. Є два співробітники, які пройшли ті етапи, які були. Наразі чомусь конкурс на паузі, і це викликає занепокоєння", - сказав Ситник.

На його думку, дуже погано, що САП не має постійного керівника вже понад рік. "Наразі ситуація така, що основну частину повноважень антикорупційного прокурора здійснює генеральний прокурор", - сказав директор НАБУ, додавши, що це порушує принцип незалежності керівника САП від Офісу генпрокурора.

Розшук Януковичів

На пресконференції Ситник також повідомив, що  НАБУ має намір звернутися до Інтерполу з проханням оголосити колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра в міжнародний розшук у справі резиденції "Межигір'я". "Ми будемо звертатися (щодо заочного арешту) і будемо пробувати", - сказав він. За словами Ситника, наразі в суді розглядається питання про заочне розслідування і заочний арешт Януковичів.

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