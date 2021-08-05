 Екссуддю Чауса судитимуть за хабар у банках на городі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2021

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Новини

Екссуддю Чауса судитимуть за хабар у банках на городі

Екссудді з Києва Миколі Часу, який, ймовірно, отримав хабар у 150 тисяч доларів і ховав його на городі, вручили обвинувальний акт, який згодом скерують до суду.

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус (архівне фото)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування справи колишнього судді Миколи Чауса, який "вимагав та одержав" хабар у 150 тисяч доларів. Про це в п'ятницю, 5 серпня, повідомляє пресслужба НАБУ. 

"6 серпня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду", - зазначається у повідомленні. Чауса викликали на допит у НАБУ 5 та 6 серпня, колишній чиновник від дачі показань відмовився. "Однак слідство вже зібрало достатньо доказів для складання обвинувального акту", - заявили в НАБУ.

Також правоохоронці оприлюднили фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій, які здійснювали НАБУ та САП у рамках справи.

Раніше цього ж дня Вищий антикорупційний суд України на засіданні, яке тривало 10 годин, помістив Чауса під домашній цілодобовий арешт із носінням електронного браслета до 18 серпня.

Ймовірне викрадення Чауса у Кишиневі

Нагадаємо, у 2016 році українські правоохоронці затримали Чауса на ймовірному хабарі у 150 тисяч доларів. Під час обшуків з'ясувалося, що гроші було покладено у скляні банки, які закопано на городі. Поки з нього не зняли суддівський імунітет, Чаус залишив територію України, вилетівши приватним літаком до Молдови. Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

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Наприкінці 2016 року Чаус попросив політичного притулку в Молдові. Утім, у наданні притулку йому було відмовлено - остаточно у березні 2021 року. На початку квітня з'явилося повідомлення про зникнення Чауса та ймовірне його викрадення.

Поява Чауса в Україні

30 липня українські ЗМІ повідомили про те, що викраденого у Молдові екссуддю Чауса нібито знайшли в селі Мазурівка у Вінницькій області. За цією інформацією, його виявив сільський староста, який повідомив про це правоохоронцям.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро України повідомило, що українські правоохоронці затримали Чауса, але після цього вони не виходили на зв'язок із детективами НАБУ. Там закликали дотримуватися закону та передати Чауса представникам НАБУ.

В СБУ тоді повідомили, що Чаус сам звернувся до співробітників Служби безпеки України із заявою про викрадення і позбавлення волі.

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Суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт 05.08.2021

Вищий антикорупційний суд України відправив екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт із обов'язком носити електронний браслет до 18 серпня.

The press secretary of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) speaks during an interview with AFP in front of the bureau's offices in Kiev on August 16, 2016. Corruption investigators in Ukraine say an illegal, off-the-books payment network earmarked USD 12.7 million in cash payments in 2007-2012 for Paul Manafort, now Trump's campaign chairman, the New York Times reported on August 15, 2016. / AFP / SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

НАБУ: Ексуддю Чауса затримали правоохоронці 30.07.2021

Колишнього суддю-утікача Миколу Чауса затримали співробітники Служби безпеки України, повідомив його адвокат. НАБУ закликало правоохоронців передати Чауса їм.

Beschreibung: Symbolbild für Justiz Serbien, Justizreform, Staatsanwaltschaft, Gerechtigkeit, Gericht. Foto: S. Kljajić / DW

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