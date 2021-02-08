 НАБУ та САП хочуть узяти під варту Януковича та його сина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2021

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Новини

НАБУ та САП хочуть узяти під варту Януковича та його сина

НАБУ та САП звернулися до Вищого антикорупційного суду України з клопотанням взяти під варту експрезидента Віктора Януковича та його сина.

Віктор Янукович

Віктор Янукович (архівне фото)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просять Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештувати колишнього Президента Віктора Януковича і його сина Олександра. Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, поширеному в Telegram-каналі в середу, 28 липня.

"НАБУ і САП подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові", - йдеться в ньому. Підкреслено, що вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем.

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Дії колишнього президента кваліфіковані за частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), а його сина Олександра - також за частиною 5 статті 27 (пособництво) Кримінального кодексу.

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НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів. Майно резиденції "Межигір'я" заарештовано Печерським райсудом Києва 13 липня 2015 року (рішення підтверджене Апеляційним судом Києва 10 серпня того самого року). 1 серпня 2017 року Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними договори, за якими резиденція "Межигір'я" вибула в 2007 році з державної власності.

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