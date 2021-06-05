 Віктор та Олександр Януковичі знову виграли у Суді ЄС справу щодо санкцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2021

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Новини

Віктор та Олександр Януковичі знову виграли у Суді ЄС справу щодо санкцій

Суд Євросоюзу скасував санкції, які діяли проти Віктора Януковича і його сина Олександра з 2019-го по 2020 роки.

Віктор Янукович у 2019 році

Віктор Янукович (фото з архіву)

Суд загальної юрисдикції Євросоюзу задовольнив позови колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра проти Ради ЄС. Таким чином судді у середу, 9 червня, скасували санкції, які діяли проти Віктора та Олександра Януковичів із 7 березня 2019-го по 6 березня 2020 року. Про це йдеться у пресрелізі Суду ЄС у Люксембурзі.

"Не можна встановити, що перед ухваленням опротестованих актів Рада ЄС пересвідчилася, що українська судова влада дотримувалася права на судовий захист (Віктора та Олександра Януковичів. - Ред.)", - зазначається у повідомленні пресслужби Суду ЄС.

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Чи отримали Януковичі в Україні право на судовий захист?

Таким чином Суд ЄС укотре скасував санкції проти Януковичів. Попередній раз це сталося у 2019 році. Тоді судді у Люксембурзі скасували санкції, що діяли проти Януковичів із березня 2018-го по березень 2019 року. Причиною цього скасування санкцій Суд ЄС назвав те, що Рада ЄС перед ухваленням свого рішення про санкції не пересвідчилася, чи отримали Януковичі змогу скористатися правом на захист в українських судах.

Цього разу в позові Віктора та Олександра Януковичів наводилися такі ж аргументи, що й у їхньому попередньому поданні. Щоправда, у березні 2019 року Рада ЄС додала у своє рішення про санкції пояснення, що право Януковичів на захист поважалося під час судових процесів, які відбувалися в Україні. Утім, Суд ЄС це обґрунтування не задовольнило. Він постановив, що Рада ЄС зробила "помилку у своїй оцінці".

Санкції проти діячів режиму Януковича діють один рік. Щороку в березні Рада ЄС подовжує їхню дію до наступного березня. Кожне таке рішення є окремим юридичним документом, тому позов було подано проти попередніх санкцій. Чинні ж санкції діють до 6 березня 2022 року та не були предметом цього судового процесу.

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Санкції ЄС за розкрадання державних коштів в Україні

Чинні санкції ЄС полягають у замороженні всіх активів і економічних ресурсів Віктора та Олександра Януковичів на території Євросоюзу. Також громадянам, компаніям і організаціям у ЄС заборонено надавати Януковичам кошти чи інші економічні ресурси. Підставою цих обмежень Рада ЄС називає привласнення державних коштів і порушення прав людини в Україні.

Санкції ЄС щодо Януковича та його оточення уперше було запроваджено у 2014 році. З того часу список неодноразово скорочували. Зараз у ньому перебувають загалом вісім високопосадовців або бізнесменів часів правління Януковича включно з самим експрезидентом.

Дивитись відео 06:53

Від Саркозі до Януковича: за що і кого з президентів судили

  • Портреты и призы

    Кіч влади Віктора Януковича

    Портрети, вимпели, призи

    В окремій залі зібрані портрети і призи Віктора Януковича за участь у різного роду автогонках та інших змаганнях.

  • В одном из залов

    Кіч влади Віктора Януковича

    Ікони та книжки

    В одному із залів виставки представлені десятки старовинних та сучасних ікон, а також раритетні книжки.

  • Богослужебная книга

    Кіч влади Віктора Януковича

    Першодрук

    Книга богослужінь "Апостол", видана першодрукарем Іваном Федоровим у Львові в 1574 році.

  • Вазы

    Кіч влади Віктора Януковича

    Ваза

    У колекції старовинного та не дуже посуду виокремлюється ваза із розписом Пабло Пікассо.

  • Витрина

    Кіч влади Віктора Януковича

    Мисливець

    Запонки, вази й почесна грамота з "мисливської" колекції колишнього президента України. Напис на грамоті свідчить, що вона видана Віктору Януковичу за перемогу в номінації "Найкращий мисливець на лося у мисливському сезоні 2008 року" - тобто ще до обрання його президентом у 2010 році.

  • Серебряный лебедь Фаберже

    Кіч влади Віктора Януковича

    Срібний лебідь Фаберже

    Ті, хто приносили в дар Вікторові Януковичу подібні речі, мусили посвідчити їхню цінність.

  • Картины

    Кіч влади Віктора Януковича

    Картини

    Картини сучасних художників з помістя колишнього генпрокурора України та кума Януковича - Віктора Пшонки. Ліворуч - дружина Пшонки Ольга в образі російської імператриці. Праворуч - сам Пшонка поруч із Януковичем. Полотно постраждало від рук бійців Самооборони Майдану під час захоплення будинку колишнього генпрокурора.

  • Реликвия

    Кіч влади Віктора Януковича

    Реліквія

    На клаптику паперу, який був долучений до цього обрамленого золотом експонату, рукою здійснений напис: "Мощі святаго мученика Віктора".

  • default

    Кіч влади Віктора Януковича

    Кримінальне минуле

    Ця скульптурна група опинилась у міжнародному розшуку. Її власник з Харкова, ім'я якого не розголошується, упізнав свою власність, коли дивися репортаж про виставку "Кодекс Межигір'я" по телебаченню.

  • Музей

    Кіч влади Віктора Януковича

    Музей

    Національний художній музей України запрошує на виставку "Кодекс Межигір'я". У пресі її вже альтернативно охрестили "Одою несмаку".

    Автор: Олександр Савицький


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