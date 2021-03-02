Рада ЄС продовжила санкції проти Януковича і К°

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо продовження санкцій ще на один рік, до 6 березня 2022 року, спрямованих проти сімох осіб, відповідальних за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем, що призвело до втрати українських державних коштів.

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Відповідне повідомлення у четвер, 4 березня, опубліковане на порталі Ради ЄС. Офіційна публікація повного тексту рішення очікується 5 березня у Бюлетені ЄС.

У рішенні зазначається, що обмежувальні заходи не були продовжені щодо двох осіб. А щодо ще однієї особи санкції продовжені лише до 6 вересня 2021 року. Водночас їх імена у даному повідомленні не згадуються.

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Як повідомлялося, 5 березня 2014 року Європейський Союз запровадив санкції у вигляді замороження активів щодо 18 колишніх високопосадовців України.

Санкції щорічно продовжуються, хоча з часом з-під них вийшло декілька осіб, які регулярно оскаржували рішення ЄС. Зокрема, позаминулого року зі списку санкцій виключили Андрія Клюєва, який оскаржив це рішення в суді ЄС. Після ухвалення рішення у 2020 році в списках залишилося 10 осіб.

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Це колишній президент України Віктор Янукович та його син, колишній глава МВС Віталій Захарченко, ексгенпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віцепрем'єр Сергій Арбузов, ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко, ексміністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко. Кого з цього списку виключили у 2021 році - поки не відомо.

Запроваджені Європейським Союзом санкції забороняють в'їзд до країн-членів ЄС і заморожують в європейських банках активи осіб із чорного списку.