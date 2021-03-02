 Рада ЄС продовжила санкції проти Януковича і К° | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рада ЄС продовжила санкції проти Януковича і К°

З 2014 року санкційний список Європейського Союзу щодо України скоротився з 18 до вісьмох осіб.

Будівля Ради ЄС в Брюсселі

Будівля Ради ЄС в Брюсселі

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо продовження санкцій ще на один рік, до 6 березня 2022 року, спрямованих проти сімох осіб, відповідальних за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем, що призвело до втрати українських державних коштів.

Читайте також: Заморожування рахунків "Сім'ї" Януковича в ЄС

Відповідне повідомлення у четвер, 4 березня, опубліковане на порталі Ради ЄС. Офіційна публікація повного тексту рішення очікується 5 березня у Бюлетені ЄС.

У рішенні зазначається, що обмежувальні заходи не були продовжені щодо двох осіб. А щодо ще однієї особи санкції продовжені лише до 6 вересня 2021 року. Водночас їх імена у даному повідомленні не згадуються.

Читайте також: Де гроші? Що не так із заявою Шмигаля про санкції ЄС проти Януковича

Як повідомлялося, 5 березня 2014 року Європейський Союз запровадив санкції у вигляді замороження активів щодо 18 колишніх високопосадовців України.

Санкції щорічно продовжуються, хоча з часом з-під них вийшло декілька осіб, які регулярно оскаржували рішення ЄС. Зокрема, позаминулого року зі списку санкцій виключили Андрія Клюєва, який оскаржив це рішення в суді ЄС. Після ухвалення рішення у 2020 році в списках залишилося 10 осіб.

Читайте також: Офіс генпрокурора повідомив Януковичу про підозру у держзраді через "Харківські угоди"

Це колишній президент України Віктор Янукович та його син, колишній глава МВС Віталій Захарченко, ексгенпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віцепрем'єр Сергій Арбузов, ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко, ексміністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко. Кого з цього списку виключили у 2021 році - поки не відомо.

Запроваджені Європейським Союзом санкції забороняють в'їзд до країн-членів ЄС і заморожують в європейських банках активи осіб із чорного списку.

Дивитись відео 06:53

Від Саркозі до Януковича: за що і кого з президентів судили (03.03.2021)

Також за темою

Russland Alexej Nawalny

Набули чинності санкції ЄС щодо РФ через Олексія Навального 02.03.2021

Санкції ЄС запроваджені щодо генпрокурора РФ Ігоря Краснова, а також глав Слідчого комітету РФ, Федеральної служби виконання покарань та Росгвардії.

EU I Sanktionen gegen Russland I Josep Borrell

В ЄС погодили нові санкції проти Росії через Навального 22.02.2021

За словами Жозепа Борреля, санкції стосуватимуться відповідальних за ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального. Санкцій щодо олігархів, як вимагали соратники Навального, ЄС не запроваджуватиме.

EU Flagge

Символічний жест: що треба знати про нові санкції ЄС через Навального 23.02.2021

Рада ЄС дала зелене світло на запровадження санкцій за переслідування владою Росії опозиціонера Олексія Навального. Що це за заходи та чому ЄС обрав "мінімалістський" підхід - у репортажі DW.

Реклама

Докладно

Чоловік, підключений до апарату штучної вентиляції легень

Апарат ШВЛ як смертельний вирок

В Україні померли майже 90 відсотків хворих на COVID-19 у важкому стані, які були підключені до апаратів ШВЛ. Чому?  

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі став першим лідером країни, який в сучасній історії Франції особисто постав перед судом за звинуваченнями у корупції

Суд над президентами: кого судили за корупцію (відео)

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі. Кого ще судили за корупцію?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  