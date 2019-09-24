Апеляційний суд залишив у силі вирок Януковичу за держзраду

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду Києва, який заочно засудив експрезидента України Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду. Таке рішення суд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 2 жовтня, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Офіс генпрокурора.

Водночас адвокат Януковича Віталій Сердюк написав на своїй сторінці у Facebook, що рішення Київського апеляційного суду буде оскаржено у Верховному Суді.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду й пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Водночас суд визнав Януковича невинуватим за обвинуваченням у пособництві посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

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Нагадаємо, Державне бюро розслідувань України в червні 2020 року повідомило про підозру Януковичу та двом ексміністрам оборони - Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву - у вчиненні державної зради. Їх звинувачують, зокрема, в "наданні РФ та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України". У ДБР уточнили, що підозрювані з 2012 по 2014 роки "здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України".

Воно полягало у скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з’єднань, військових частин та підрозділів, зміни місця дислокації. Зокрема, такі дії вчинялися на території Автономної республіки Крим, "що в подальшому призвело до анексії півострова".