 Рада ЄС продовжила санкції проти Януковича, але двох осіб зі списку виключила | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рада ЄС продовжила санкції проти Януковича, але двох осіб зі списку виключила

За даними ЗМІ, з санкційного списку виключили колишнього прем'єра Миколу Азарова та ексміністра енергетики Едуарда Ставицького.

Будівля Ради ЄС в Брюсселі

Будівля Ради ЄС в Брюсселі

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо продовження санкцій ще на один рік, до 6 березня 2021 року, спрямованих проти десятьох осіб, відповідальних за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем, що призвело до втрати українських державних коштів.

Відповідне повідомлення у четвер, 5 березня, опубліковане на порталі Ради ЄС. Офіційна публікація повного тексту рішення очікується 6 березня у Бюлетені ЄС.

У рішенні зазначається, що обмежувальні заходи не були продовжені щодо двох осіб. Водночас їхні імена у даному повідомленні не згадуються. За даними ЗМІ, цими особами є колишній прем'єр Микола Азаров та ексміністр енергетики Едуард Ставицький.

Як повідомлялося, 5 березня 2014 року Європейський Союз запровадив санкції у вигляді замороження активів щодо 18 колишніх високопосадовців України.

Санкції щорічно продовжуються, хоча з часом з-під них вийшло декілька осіб, які регулярно оскаржували рішення ЄС. Зокрема, минулого року зі списку санкцій виключили Андрія Клюєва, який оскаржив це рішення в суді ЄС. Після ухвалення рішення у 2020 році в списках залишилося 10 осіб.

Це колишній президент України Віктор Янікович та його син, колишній глава МВС Віталій Захарченко, ексгенпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко, ексміністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.

Запроваджені Європейським Союзом санкції забороняють в'їзд до країн-членів ЄС і заморожують в європейських банках активи осіб із чорного списку.

DW.COM

ЄС виключив із санкційного списку деяких осіб з оточення Януковича - Die Welt

За даними німецького видання Die Welt, санкції, зокрема, щодо дев'яти українців із найближчого оточення Віктора Януковича скасували через відсутність доказів. (13.04.2019)  

Рада ЄС подовжила дію санкцій щодо Януковича та оточення

Санкції забороняють в'їзд до держав ЄС і заморожують в європейських банках активи осіб з чорного списку. (03.03.2017)  

Європейський суд скасував минулорічні санкції щодо Януковича та його сина

Європейський суд прийняв рішення про скасування санкцій, накладених у березні 2018 року на експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Санкції, накладені в березні 2019 року, залишаються чинними. (24.09.2019)  

Янукович у Суді ЄС доводить, що він - "легітимний президент"

Колишній президент України Віктор Янукович, який переховується від правосуддя у Росії, вимагає у Суді ЄС визнати його усунення з посади незаконним і скасувати санкції ЄС проти нього. (04.08.2014)  

Рада ЄС зняла санкції з двох соратників Януковича

Рада ЄС виключила двох осіб зі списку соратників екс-президента Віктора Януковича, яких вважають відповідальними за розтрату державних коштів в Україні. (05.03.2018)  

Також за темою

Kiev Ukraine Lawmaker Serhiy Klyuev has a speech during the parliamentary session

Рада ЄС зняла санкції з двох соратників Януковича 05.03.2018

Рада ЄС виключила двох осіб зі списку соратників екс-президента Віктора Януковича, яких вважають відповідальними за розтрату державних коштів в Україні.

Andriy Klyuev

ГПУ обіцяє подальше розслідування щодо Андрія Клюєва попри зняття санкцій ЄС 05.03.2019

У Генпрокуратурі України кажуть, що правоохоронці продовжать розслідування щодо Андрія Клюєва, стосовно якого припинили діяти санкції ЄС. У відомстві вказали і на прогрес у розслідуванні проти інших екс-посадовців.

Moskau Wiktor Janukowytsch Ex-Präsident Ukraine

Суд ЄС скасував попередні санкції щодо Януковича і шести його соратників 11.07.2019

Суд Євросоюзу задовольнив позови Віктора Януковича і шести його соратників проти Ради ЄС і скасував санкції, які діяли проти них у 2016-2018 роках.

Реклама

Докладно

Відставка уряду Олексія Гончарука: що спільного у Зеленського з Путіним?

Відставка уряду Гончарука: до чого тут Путін

Відставка уряду Гончарука очима карикатуриста Сергія Йолкіна. Зеленський наслідує Путіна?  

Газпром змусили на цілих 40 відсотків знизити ціни на газ для Болгарії (Getty Images/AFP/V. Petrova)

Як "Газпром" втратив вплив на Європу (відео)

"Газпром" змусили на цілих 40 відсотків знизити ціни на газ для Болгарії. Значну роль у цьому зіграла Єврокомісія.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  