Рада ЄС продовжила санкції проти Януковича, але двох осіб зі списку виключила

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо продовження санкцій ще на один рік, до 6 березня 2021 року, спрямованих проти десятьох осіб, відповідальних за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем, що призвело до втрати українських державних коштів.

Відповідне повідомлення у четвер, 5 березня, опубліковане на порталі Ради ЄС. Офіційна публікація повного тексту рішення очікується 6 березня у Бюлетені ЄС.

У рішенні зазначається, що обмежувальні заходи не були продовжені щодо двох осіб. Водночас їхні імена у даному повідомленні не згадуються. За даними ЗМІ, цими особами є колишній прем'єр Микола Азаров та ексміністр енергетики Едуард Ставицький.

Як повідомлялося, 5 березня 2014 року Європейський Союз запровадив санкції у вигляді замороження активів щодо 18 колишніх високопосадовців України.

Санкції щорічно продовжуються, хоча з часом з-під них вийшло декілька осіб, які регулярно оскаржували рішення ЄС. Зокрема, минулого року зі списку санкцій виключили Андрія Клюєва, який оскаржив це рішення в суді ЄС. Після ухвалення рішення у 2020 році в списках залишилося 10 осіб.

Це колишній президент України Віктор Янікович та його син, колишній глава МВС Віталій Захарченко, ексгенпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко, ексміністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.

Запроваджені Європейським Союзом санкції забороняють в'їзд до країн-членів ЄС і заморожують в європейських банках активи осіб із чорного списку.