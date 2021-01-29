Офіс генпрокурора повідомив Януковичу про підозру у держзраді через "Харківські угоди"

Слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу у державній зраді через підписані "Харківські угоди". Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у четвер, 28 січня. Імені Януковича у повідомленні не вказується, утім саме він був президентом України у згаданий період.

"Підозрюваний 21 квітня 2010 року, перебуваючи у Харкові, штучно створюючи передумови до збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на суверенній території України, під приводом отримання знижки на природний газ, підписав від імені України угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.

При цьому, угода та укладені контракти на її виконання між НАК "Нафтогаз України" та "Газпромом" фактично не надавали жодного зниження ціни на природний газ, - зауважили у відомстві.

"Перед підписанням документів ціна для України була двічі штучно завищена Російською Федерацією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тисячу кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року - 352,33 долара. Крім цього, саме зниження визнавалося зобов'язаннями України з державного боргу перед РФ, що погашаються", - пояснили в Офісі генпрокурора.

За версією слідства, Російська Федерація спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за поставку природнього газу, а потім як його погашення фактично безоплатно розташовувала Чорноморський флот РФ на території України.

"У результаті підписаних експрезидентом так званих "Харківських угод" було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення з території України", - підсумували в Офісі генпрокурора.

У відомстві додали, що 2014 року військовослужбовці Чорноморського флоту РФ у взаємодії з іншими підрозділами збройних сил РФ, які вторглися на територію Криму, здійснили військову окупацію та подальшу анексію півострова, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України.

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