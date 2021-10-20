Харківські угоди від 2010 року продовжили термін перебувння Чорноморського флоту в Криму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "харківські угоди".

Так звані "Харківські угоди" були підписані між Україною та Росією 21 квітня 2010 року в місті Харків. Згідно з цими угодами, термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України було продовжено до 2042 року. Угоди передбачали зниження для України ціни на російський газ за рахунок орендної плати російського флоту. Свої підписи під документами поставили президент України Віктор Янукович та президент Росії Дмитро Медведєв. У 2021 році Служба безпеки України розпочала досудове розслідування стосовно колишніх українських державних службовців, причетних до підписання "Харківських угод", за підозрою у вчиненні ними державної зради. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.