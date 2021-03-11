РНБО: СБУ з'ясує обставини голосування щодо "харківських угод"

Служба безпеки України перевірить обставини голосування щодо ратифікації "Харківських угод" у 2010 році, й за наявності підстав буде відкрито кримінальні провадження за статтею про державну зраду стосовно народних депутатів VI скликання. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов у четвер, 11 березня, на брифінгу після засідання РНБО.

"Є окреме доручення СБУ - з'ясувати, у який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання. Якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона має відкрити (провадження) за статтею 111 Кримінального кодексу (державна зрада) щодо відповідних осіб", - сказав Данілов. За його словами, тема голосування депутатів виникла під час обговорення "стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму і Севастополя".

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"Готуючись до цього питання, в апараті РНБО вивчали документи, які в нас є. У 2008 році було ухвалено рішення РНБО про те, що впродовж двох місяців Кабмін мав запропонувати законопроєкт про врегулювання питання виходу Чорноморського флоту РФ у 2017 році", - розповів секретар РНБО.

У цьому контексті він продовжив: "На жаль, через невідомі нам причини цей законопроєкт не було розроблено. І ми вважаємо, що це була перша цеглина, яка далі почала руйнувати всю систему нашої безпеки та призвела до того, що у 2010 році з'явилися так звані харківські угоди, які у безпрецедентно короткий проміжок часу, через чотири дні після підписання їх у Харкові, ратифікували депутати Верховної Ради".

Секретар РНБО нагадав, що голосування в парламенті з цього питання було 27 квітня 2010 року. Він звернув увагу на те, що частина людей, котрі голосували з цього питання, "продовжують перебувати в українській політиці". "Наслідок того голосування - окупований Крим і великі проблеми в Донецькій і Луганській областях", - додав він.

Стратегія деокупації Криму

РНБО ухвалила проєкт "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", сказав секретар РНБО. "Це перший фундаментальний документ із часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, у який спосіб ми рухатимемося в питаннях деокупації Криму", - заявив Данілов. Робота над документом тривала понад рік із залученням представників багатьох інститутів, зокрема меджлісу кримськотатарського народу.

"Мотор Січ" повернуть українському народові

Також Данілов заявив, що ПАТ "Мотор Січ" буде найближчим часом законним способом повернуто у власність України. "Йдеться про підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі. На сьогодні ухвалено рішення, згідно з яким підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народові. Буде повернуто у власність Української держави законним, конституційним способом найближчим часом", - сказав Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.

Він наголосив, що питання щодо кожного підприємства оборонно- промислового комплексу України, які "дивним чином опинилися у приватних руках", розглядатиметься окремо. "Якщо підприємство є для нас важливим, стратегічно важливим, ми законним способом це робитимемо з іншими підприємствами. Люди, які вкладали свої гроші, інвестували в ці підприємства, обов'язково отримуватимуть відповідну компенсацію. Це робиться для нацбезпеки нашої країни", - додав секретар РНБО.

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ПАТ "Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до більше ніж 100 країн світу. Як повідомлялося, китайські акціонери "Мотор Січі" ініціювали арбітраж проти держави Україна в грудні 2020 року. Вони стверджують, що українська влада експропріювала їхні інвестиції, а також порушила інші їхні права, передбачені міжурядовою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій між Україною і Китаєм від жовтня 1992 року.