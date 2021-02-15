Раді запропонують націоналізувати "Мотор Січ" - Арахамія

До Верховної Ради найближчим часом буде поданий законопроєкт про націоналізацію підприємства "Мотор Січ", повідомив глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія. "На цьому тижні ми будемо подавати законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січі" (...). Це питання обороноздатності. Для того, щоб врегулювати правовий статус цієї компанії, це великий будівник авіадвигунів", - заявив Арахамія у середу, 3 березня у коментарі телеканалу "Прямий".

Арахамія наголосив, що це "частина ситуації, що стосується взаємин з Китаєм".

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За словами лідера парламентскої фракції "Слуга народу", люди, які там працюють, звертаються до профільного комітету Верховної Ради та просять визначити, який статус і яке майбутнє буде у цього підприємства. "Важливе підприємство, фактично містоутворююче в Запоріжжі. Необхідно над цим працювати", - зазначив Арахамія.

Як відомо, контрольний пакет акцій компанії до 2017 року належав В'ячеславу Богуслаєву - ексдепутату Верховної Ради, гендиректору підприємства ще з пізніх радянських часів.

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Основним покупцем продукції "Мотор Січ" багато років була Росія. Після запровадження ембарго на експорт оборонної продукції до цієї країни 2014 року на тлі анексії Криму і війни на Донбасі, виручка компанії різко впала і Богуслаєв у 2017 році вирішив продати її китайським інвесторам.

З того часу китайці безуспішно намагаються взяти під контроль найбільшого українського виробника авіаційних двигунів і газотурбінних установок. Ці спроби блокуються правоохоронними органами і Антимонопольним комітетом. Також різко проти переходу "Мотор Січі" під контроль китайських інвесторів виступають США.

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У грудні 2020 року китайці ініціювали проти Києва арбітражний спір з вимогою компенсувати збитки на суму в 3,6 мільярда доларів через блокування продажу компанії.

У січні міністерство торгівлі США запровадило санкції щодо китайської компанії Beijing Skyrizon, яка намагається зайти на "Мотор Січ", заявивши, що вона становить загрозу національній безпеці США. Згодом санкції щодо китайських інвесторів компанії "Мотор Січ" запровадила й Україна.

2 лютого 2020 року в МЗС України повідомили, що офіційний Пекін надіслав Києву ноту через його дії проти китайських інвесторів.