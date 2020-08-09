США стурбовані через інвестиції Китаю в Україну - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео у розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив стурбованість Вашингтона через інвестиції Китаю в українську промисловість. "Секретар Помпео висловив стурбованість США з приводу згубних інвестицій КНР в Україну, включно із зусиллями Пекіна придбати виробника двигунів "Мотор Січ", - йдеться у повідомленні Держдепу, опублікованому у суботу, 29 серпня.

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Вашингтон не вперше виступає проти купівлі Китаєм одного з найбільших виробників авіадвигунів в світі. Так, ще в серпні 2019 року Джон Болтон, який працював тоді на посаді радника президента США з національної безпеки, прагнув не допустити продаж "Мотор Січі" китайській компанії". Болтон вважав, що успішна операція дозволить Китаю отримати доступ до важливих технологій в сфері оборони.

Українське підприємство "Мотор Січ" займається випуском авіаційних двигунів і промислових газотурбінних установок. Його продукцію використовують у більш ніж ста країнах світу.

Як повідомлялося, китайська компанія Beijing Skyrizon і DCH Group Олександра Ярославського спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ) щодо купівлі акцій "Мотор Січі". При цьому Beijing Skyrizon відкликала з комітету заяву, яку вона раніше подавала спільно з держконцерном "Укроборонпром". Після подання цієї заявки прокуратура наклала додатковий арешт на акції підприємства "Мотор Січ", повідомив Ярославський.