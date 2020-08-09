 США стурбовані через інвестиції Китаю в Україну - Помпео | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2020

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Новини

США стурбовані через інвестиції Китаю в Україну - Помпео

Майк Помпео висловив Володимиру Зеленському стурбованість США щодо китайських інвестицій в українську промисловість, зокрема через спроби Китаю купити українську компанію "Мотор Січ".

Майк Помпео висловив стурбованість США щодо спроб Китаю купити українську компанію Мотор Січ

Майк Помпео висловив стурбованість США щодо спроб Китаю купити українську компанію "Мотор Січ"

Державний секретар США Майк Помпео у розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив стурбованість Вашингтона через інвестиції Китаю в українську промисловість. "Секретар Помпео висловив стурбованість США з приводу згубних інвестицій КНР в Україну, включно із зусиллями Пекіна придбати виробника двигунів "Мотор Січ", - йдеться у повідомленні Держдепу, опублікованому у суботу, 29 серпня.

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Вашингтон не вперше виступає проти купівлі Китаєм одного з найбільших виробників авіадвигунів в світі. Так, ще в серпні 2019 року Джон Болтон, який працював тоді на посаді радника президента США з національної безпеки, прагнув не допустити продаж "Мотор Січі" китайській компанії". Болтон вважав, що успішна операція дозволить Китаю отримати доступ до важливих технологій в сфері оборони.

Українське підприємство "Мотор Січ" займається випуском авіаційних двигунів і промислових газотурбінних установок. Його продукцію використовують у більш ніж ста країнах світу.

Як повідомлялося, китайська компанія Beijing Skyrizon і DCH Group Олександра Ярославського спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ) щодо купівлі акцій "Мотор Січі". При цьому Beijing Skyrizon відкликала з комітету заяву, яку вона раніше подавала спільно з держконцерном "Укроборонпром". Після подання цієї заявки прокуратура наклала додатковий арешт на акції підприємства "Мотор Січ", повідомив Ярославський.

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