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ПАТ Мотор Січ

Мотор Січ - українське підприємство з виробництва авіаційних газотурбінних двигунів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мотор Січ".

ПАТ Мотор Січ - розташоване у Запоріжжі підприємство з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Китайський інвестор Мотор Січі позивається проти України в арбітражі в Гаазі - ЗМІ

Китайський інвестор "Мотор Січі" позивається проти України в арбітражі в Гаазі - ЗМІ 29.11.2021

Китайський інвестор українського виробника авіадвигунів "Мотор Січ" звинуватив Київ у несправедливому ставленні та вимагає 4,5 мільярда доларів компенсації.

Мотор Січ вироблятиме двигуни для турецьких безпілотників

"Мотор Січ" вироблятиме двигуни для турецьких безпілотників 12.11.2021

Українська сторона постачатиме двигуни для безпілотних винищувачів Akinci та MIUS турецької компанії Baykar Makina. Відповідні контракти підписали "Мотор січ" та ДП "Івченко-Прогрес".
Україна хоче придбати щось на кшталт Залізного купола - Таран

Україна хоче придбати "щось на кшталт" "Залізного купола" - Таран 19.05.2021

Міністр оборони України Андрій Таран допустив придбання Україною "чогось на кшталт" ізраїльської системи "Залізний купол" у рамках зусиль зі створення системи протиракетної оборони країни.

Суд у Києві арештував 100 відсотків акцій Мотор Січ - СБУ

Суд у Києві арештував 100 відсотків акцій "Мотор Січ" - СБУ 20.03.2021

Майно і увесь обсяг акцій виробника авіадвигунів "Мотор Січ" були арештовані рішенням Шевченківського районного суду Києва.
Пекін закликав не політизувати співпрацю китайських фірм з Кримом

Пекін закликав не політизувати співпрацю китайських фірм з Кримом 15.03.2021

Деякі китайські компанії співпрацюють із Кримом на ринкових принципах, тому таку комерційну діяльність не слід політизувати, заявили в міністерстві закордонних справ Китаю.
РНБО: СБУ з'ясує обставини голосування щодо харківських угод

РНБО: СБУ з'ясує обставини голосування щодо "харківських угод" 11.03.2021

Службі безпеки України доручено з'ясувати обставини голосування у Верховній Раді щодо "харківських угод" у 2010 році стосовно державної зради, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Раді запропонують націоналізувати Мотор Січ - Арахамія

Раді запропонують націоналізувати "Мотор Січ" - Арахамія 04.03.2021

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що відповіний законопроєкт буде поданий до парламенту найближчим часом.
Скандал довкола Мотор Січі: КНР тепер активізує шпигунство заради доступу до технологій?

Скандал довкола "Мотор Січі": КНР тепер активізує шпигунство заради доступу до технологій? 16.02.2021

Які наслідки матиме скандал довкола українського підприємства "Мотор Січ" та як це може позначитися на технологічних амбіціях Китаю? Про це DW розпитала авіаексперта, спеціаліста із авіаринку Азії Ґреґа Вальдрона.
Китайські інвестори компанії Мотор Січ збільшили суму позову проти України

Китайські інвестори компанії "Мотор Січ" збільшили суму позову проти України 15.02.2021

Сума збитків китайських інвесторів компанії "Мотор Січ" у судовому позові в міжнародному арбітражі проти держави Україна зросла на 100 мільйонів до 3,6 мільярда доларів США.
Делікатні технології: у боротьбі за Мотор Січ зростають ставки

Делікатні технології: у боротьбі за "Мотор Січ" зростають ставки 05.02.2021

Протистояння між США і Китаєм за український авіазавод "Мотор Січ" продовжує загострюватися. Чому підприємство так потрібне Пекіну і в чому небезпека для Вашингтона - у статті DW.
Київ отримав від Китаю ноту через санкції щодо акціонерів Мотор Січі

Київ отримав від Китаю ноту через санкції щодо акціонерів "Мотор Січі" 02.02.2021

Розголошувати зміст отриманої ноти в МЗС України відмовилися, посилаючись на конфіденційність дипломатичного листування.

Україна запровадила санкції проти китайських інвесторів Мотор Січі

Україна запровадила санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі" 29.01.2021

Указ про введення санкцій на три роки підписав президент України Володимир Зеленський.

США стурбовані через інвестиції Китаю в Україну - Помпео

США стурбовані через інвестиції Китаю в Україну - Помпео 30.08.2020

Майк Помпео висловив Володимиру Зеленському стурбованість США щодо китайських інвестицій в українську промисловість, зокрема через спроби Китаю купити українську компанію "Мотор Січ".

Прокуратура додатково арештувала акції Мотор Січі - Ярославський

Прокуратура додатково арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський 07.08.2020

Після того, китайська Beijing Skyrizon та група DCH Олександра Ярославського подали заявку до АМКУ про купівлю "Мотор Січі", її акції додатково арештували, заявив бізнесмен Ярославський.
АМКУ вивчає купівлю Мотор Січі на предмет порушення конкуренції

АМКУ вивчає купівлю "Мотор Січі" на предмет порушення конкуренції 06.08.2020

Антимонопольний комітет України розслідує купівлю "Мотор Січі" китайською компанією та українським бізнесменом. Зеленський хоче, щоб цю угоду перевірили на її вплив на економічну безпеку України.
Продаж Мотор Січ: як Китай та США борються за українські технології

Продаж "Мотор Січ": як Китай та США борються за українські технології 19.12.2019

Угода про продаж "Мотор Січі" китайській компанії зустріла опір США, які бояться отримання Пекіном доступу до військових технологій. Водночас підприємсвто є критично важливим і для українського ВПК.
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