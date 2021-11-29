Мотор Січ - українське підприємство з виробництва авіаційних газотурбінних двигунів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мотор Січ".

ПАТ Мотор Січ - розташоване у Запоріжжі підприємство з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.