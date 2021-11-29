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Мотор Січ - українське підприємство з виробництва авіаційних газотурбінних двигунів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мотор Січ".
ПАТ Мотор Січ - розташоване у Запоріжжі підприємство з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Які наслідки матиме скандал довкола українського підприємства "Мотор Січ" та як це може позначитися на технологічних амбіціях Китаю? Про це DW розпитала авіаексперта, спеціаліста із авіаринку Азії Ґреґа Вальдрона.