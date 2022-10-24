Закиди у держзраді: хто такий В'ячеслав Богуслаєв

84-річному почесному президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву інкримінують "колабораціонізм" з Росією та держзраду. DW зібрала, що відомо про справу, підприємство та самого Богуслаєва.

Перші повідомлення про затримання Службою безпеки України (СБУ) почесного президента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва з'явилися пізно ввечері 22 жовтня. У понеділок, 24 жовтня, СБУ оприлюднила записи телефонних розмов затриманого з російськими виробниками бойових гелікоптерів. У них ішлося про постачання в Росію авіадвигунів та високотехнологічних агрегатів після початку війни на Донбасі, коли це було заборонене українським законодавством. Богуслаєва звинувачують у держзраді, "колабораційній діяльності і пособництві державі-агресору". За це йому загрожує довічне ув'язнення.

В оприлюднених СБУ записах ідеться про розмови Богуслаєва з росіянами та підлеглими про постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації, а також про схеми обходу закону, що забороняє подібні оборудки. Зокрема, йшлося про переведення коштів через треті країни Європи та Азії.

Мастодонт доби "червоних директорів"

Нині майже 84-річний Богуслаєв належить до так званих червоних директорів. Він іще у 1970-1980-их роках очолював Волочиський машинобудівний завод у Хмельницькій області, а потім став гендиректором "Мотор-Січі". На підприємстві він залишився донині, з 2013 року - на позиції почесного президента.

Вже у незалежній Україні Богуслаєв вибудував і політичну кар'єру. Він чотири рази обирався депутатом Верховної Ради від Партії регіонів, а також ніколи не приховував своєї проросійської орієнтації. А в розпал Євромайдану, 16 січня 2014 року, Богуслаєв підтримав так звані диктаторські закони, що суттєво обмежували права громадян.

Богуслаєв підтримав "диктаторські закони", спрямовані проти учасників Євромайдану Фото: DW/A. Sawytsky

Богуслаєву закидали відмову вивішувати український прапор на своїх підприємствах, а також постачання високотехнологічної продукції до Росії під час війни на Донбасі та підозрювався у контактах з російськими спецслужбами. Йому також закидали блокування розвитку української літакобудівної галузі та саботаж голосування за відповідні закони. 2018 року зі статками у 327 мільйонів доларів Богуслаєв вийшов на 21 місце в топ-100 найбагатших людей України за рейтингом журналу "Фокус".

Що таке "Мотор Січ"

"Мотор Січ" є стратегічно важливим для України та її військово-промислового комплексу. Воно виробляє авіаційні двигуни, газотурбінні агрегати, лопаті для гелікоптерів на основі композитних матеріалів, двигуни для літаків та крилатих ракет. Підприємство було унікальним в цій галузі ще в часи Радянського Союзу. Двигунами "Мотор Січі", зокрема, устатковані розвідувальні та бойові дрони турецької компанії Bayraktar. "Мотор Січ" виконує державне оборонне замовлення на виробництво двигунів для нових українських протикорабельних ракет "Нептун".

З початком агресії РФ на Донбасі 2014 року прибутки "Мотор Січі" різко знизилися через закриття російського ринку. Ще 2013 року дохід компанії сягав 1,1 мільярда доларів, а вже 2018 року - лише близько 450 мільйонів. Тим часом місце Росії у зовнішній стратегії "Мотор Січі" намагався посісти Китай. За даними американської Washington Post, 2018 року на китайських клієнтів "Мотор Січі" припадало близько 35 відсотків від її річної виручки.

Підприємство на "гачку" спецслужби

Ім'я почесного президента і власника значної частки акцій "Мотор Січі" Богуслаєва фігурувало в цілій низці скандалів навколо спроб продажу понад 50 відсотків акцій підприємства Китаю, його первинної приватизації та незаконних маніпуляцій з його акціями. 2017 року продаж компанії заблокувала СБУ. 2018 року СБУ порушила провадження за статтями "диверсія" та "підготовка до злочину", заарештувавши в суді 56 відсотків акцій. На думку українських спецслужбовців, іноземні акціонери хотіли в порушення закону сконцентрувати в одних руках придбані через різні офшорні фірми акції та отримати повний контроль над діяльністю "Мотор Січі" у сфері оборонних замовлень.

"Мотор Січ" довгий час фігурувала в скандалах Фото: Marina Lystseva/TASS/picture alliance

СБУ також підозрювала зацікавленість РФ у цій угоді, яка таким чином, мовляв, прагнула послабити Україну, позбавивши її важливого оборонного підприємства. США чинили опір продажу підприємства Китаю. Зрештою угоду з продажу більше половини акцій "Мотор Січі" китайській компанії Skyrizon Aircraft заблокували.

Навесні 2021 року Шевченківський райсуд Києва заарештував майно і 100 відсотків акцій "Мотор Січі" і передав їх в управління Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). За рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО), компанію мало бути повернуто в державну власність.

Звернення на захист у радянських традиціях

За два дні після затримання Богуслаєва СБУ на сайті "Мотор Січі" було опубліковане звернення "трудового колективу" підприємства до керівництва держави із заявою на захист почесного президента. В тексті підозри Богуслаєва у колабораціонізмі названі "обурливими", а самого затриманого названо "лідером, що дбає про світле майбутнє нескореної України, вітчизняного авіабудування, про долю підприємства та кожного моторобудівника".