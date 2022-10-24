Богуслаєв забезпечував війська РФ і після вторгнення - СБУ

На оприлюднених СБУ фрагментах аудіозаписів, людина, підписана, як Богуслаєв, обговорює постачання запчастин в РФ. Записи зроблені як до, так і після початку 24 лютого, стверджують в спецслужбі.

Президент акціонерного товариства "Мотор Січ", колишній політик та депутат Верховної Ради В'ячеслав Богуслаєв,затриманий Службою безпеки України за звинуваченням в державній зраді, продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, стверджує СБУ. "Тим самим - фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села", - повідомила спецслужба у понеділок, 24 жовтня.

Вона оприлюднила частини аудіозаписів телефонних розмов, зроблених в 2021 та 2022 роках, на яких, за твердженням СБУ, Богуслаєв спілкується з представниками російських підприємств.

Читайте також: Суд у Києві арештував 100 відсотків акцій "Мотор Січ" - СБУ

"Я вам відправляю десятками"

Зокрема на записах, які, як вказують в спецслужбі, зроблені навесні 2022 року, співрозмовники обговорюють відправлення запчастин для гелікоптерів з України. "Запчастини ми готові вам відправити, тільки подумай через Хорватію, чи де там в вас була, Чорногорія?" - питає людина, яку титрують, як Богуслаєва.

На іншому записі, зробленому, як зазначають в СБУ, в травні 2022 року, той самий голос питає в співрозмовника, скільки він ще готовий прийняти двигунів для гелікоптерів Мі-26. "Я де-куди вам туди відправляю десятками. І все у нас іде, все нормально", - йдеться на записі.

Також на записі, який, за даними спецслужби, зроблений після обстрілу "Мотор Січі", людина, зазначена як очільник підприємства, каже, що "ми усякої злоби до цього ставимось, абсолютно, ми все розуміємо". На іншому аудіо, зробленому, як зазначає СБУ, в березні 2022 року, той самий голос каже, що не підтримує владу України. "(Президента Володимира - Ред.) Зеленського виженуть і підуть, немає проблем", - каже він.

Заборона публікацій про держзамовлення в російських ЗМІ

На записі, позначеному 2021 роком, людина, представлена як Богуслаєв, стверджує, що п'ять років добивалася заборони публікацій про державне замовлення в російських ЗМІ. "Ми поставили двигун Д-136. Раптом в пресі (пишуть - Ред.): До західного округу Сибірського військового округу надійшли гелікоптери Мі-26", - скаржиться він.

На іншому аудіо, зробленому, як зазначено, в лютому 2022 року, ймовірно, ще до початку широкомасштабного вторгнення РФ, той же голос розповідає про перемовини в Москві і домовленості на постачання двигунів останнього покоління для гелікоптерів. "Я вчергове підійняв питання. Він (чиновник в Москві - Ред.) погодився і на 28-ку (гелікоптер Мі-28 - Ред.) вашу, і на 24-ку (гелікоптер Мі-24 - Ред.) ставити нові двигуни п'ятого покоління. Готовий, бо ми провели випробування всі в Росії", - каже людина підписана, як Богуслаєв, і додає що росіяни просять надати більше двигунів, бо вони "не встигають" і в них певні "грандіозні плани".