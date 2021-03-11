Суд у Києві арештував 100 відсотків акцій "Мотор Січ" - СБУ

Шевченківський районний суд Києва заарештував майно і 100 відсотків акцій компанії "Мотор Січ", яка виробляє авіаційні двигуни та газотурбінні установки. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Служби безпеки України (СБУ) в суботу, 20 грудня.

Судді вирішили, що майно буде передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). При цьому агентство буде зобов'язаним визначити для "Мотор Січ" управлінську компанію, що має державну форму власності.

Також у СБУ запевнили: "АТ "Мотор Січ" продовжить свою роботу згідно з вимогами чинного законодавства, із збереженням робочих місць та виконанням зобов‘язань у рамках виробничих замовлень".

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Дві справи СБУ щодо "Мотор Січі"

У Службі безпеки України додали, що відомство здійснює розслідування щодо компанії за двома напрямками. При цьому перший з них стосується можливої "диверсійної та підривної діяльності на користь РФ". Другий напрямок, зазначають у СБУ, - це розслідування можливих порушень законодавства під час "первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій".

"Мова йде не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української "Мотор Січі" - питання національної безпеки", - цитує керівника відомства Івана Баканова пресслужба СБУ.

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РНБО хоче націоналізувати "Мотор Січ"

Нагадаємо, що 11 березня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що РНБО ухвалила рішення, згідно з яким компанію буде повернуто у державну власність вже найближчим часом. Він заявив, що акції держпідприємства "дивним чином" опинилися у власності приватних осіб і це необхідно виправити, оскільки "Мотор Січ" є стратегічним для держави підприємством.

На наступний день президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні буде проведене розслідування законності приватизації стратегічних підприємств. "Справедливу і законну реакцію з боку України повинні отримати і ті, хто вважав, що не у держави, а в приватних руках, може виявитися контрольний пакет акцій над стратегічними оборонними підприємствами, зокрема "Мотор Січ", а також можуть присвоюватися землі і надра, які належать народу України", - сказав він у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook.