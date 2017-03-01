Китайські інвестори компанії "Мотор Січ" збільшили суму позову проти України

Китайські інвестори найбільшого українського виробника авіаційних двигунів і газотурбінних установок компанії "Мотор Січ" збільшили суму збитків у спорі проти держави Україна приблизно на 100 мільйонів до 3,6 мільярда доларів США. Про це в понеділок, 15 лютого, повідомила розташована в Запоріжжі компанія "Мотор Січ" на своєму сайті.

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"Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" збільшили попередню суму збитків на мінімум 100 мільйонів доларів, які стосуються їхніх вимог у спорі проти України, розгляд якого відбувається в міжнародному арбітражі - з 3,5 мільярда доларів до не менше ніж 3,6 мільярда доларів", - сказано в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, зростання суми попередніх вимог спричинило те, що початкову групу позивачів було розширено шляхом включення ще кількох китайських акціонерів, які теж постраждали від дій України щодо порушення її міжнародних зобов'язань. Також повідомляється, що інвестиційний спір буде розглядатися арбітражним судом, який наразі формується.

Як повідомлялося, акції "Мотор Січі" перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого Служби безпеки України з метою збереження речових доказів у порушеному в липні 2017 року кримінальному провадженні.

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У грудні 2020 року китайські інвестори "Мотор Січ" направили звернення в міжнародний арбітраж проти України. Раніше в листопаді минулого року Антимонопольний комітет України вкотре повернув без розгляду заявку групи Development Construction Holding (DCH) Олександра Ярославського та її партнера китайської компанії Beijing Skyrizon на придбання акцій ПАТ "Мотор Січ".

Наприкінці січня 2021 року Україна запровадила санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі". 29 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 січня щодо застосування санкцій проти кількох компаній.

Згідно з документами, опублікованими на сайті Офісу президента, Україна запровадила санкції на три роки проти компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови), що володіє 10 відсотками акцій компанії "Мотор Січ", китайської компанії Beijing Skyrizon, яка хоче купити акції підприємства, а також пов'язаних із ними підприємств.

У списку санкцій перебувають Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, що належать Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а також Beijing Xinwei Technology Group Co., яка контролює Beijing Skyrizon.

Крім того, під санкції потрапив громадянин Китаю Ван Цзин - основний акціонер Beijing Xinwei і Beijing Skyrizon.

Санкції передбачають блокування активів, запобігання вивезенню капіталу за межі України, заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, анулювання офіційних візитів і переговорів щодо укладення угод.

2 лютого 2020 року в МЗС України повідомили, що офіційний Пекін надіслав Києву ноту через його дії проти китайських інвесторів.