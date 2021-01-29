Київ отримав від Китаю ноту через санкції щодо акціонерів "Мотор Січі"

Міністерство закордонних справ України отримало від Китаю ноту у зв'язку з запровадженням Україною санкцій щодо китайських акціонерів "Мотор Січі", повідомив у вівторок, 2 лютого, спікер МЗС Олег Ніколенко.

"Справді, МЗС України отримало ноту від китайської сторони щодо ситуації навколо "Мотор Січі". Нота є конфіденційним дипломатичним листуванням, тому її зміст розголошувати не можемо. Міністерство поінформувало державні органи, які займаються цією справою, про документ", - сказав Ніколенко, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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Він наголосив, що українська сторона залишається налаштованою на вирішення всіх питань, що перебувають на порядку денному відносин України та Китаю.

Санкції щодо китайських акціонерів

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 29 січня підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 січня щодо застосування санкцій проти кількох компаній.

Згідно з документами, опублікованими на сайті Офісу президента, Україна запровадила санкції на 3 роки проти компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови), що володіє 10 відсотками акцій компанії "Мотор Січ", китайської компанії Beijing Skyrizon, яка хоче купити акції підприємства, а також пов'язаних із ними підприємств.

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У списку санкцій перебувають Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, що належать Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а також Beijing Xinwei Technology Group Co., яка контролює Beijing Skyrizon.

Крім того, під санкції потрапив громадянин Китаю Ван Цзин - основний акціонер Beijing Xinwei і Beijing Skyrizon.

Санкції передбачають блокування активів, запобігання вивезенню капіталу за межі України, заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, анулювання офіційних візитів і переговорів щодо укладення угод.

Акції "Мотор Січі" перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого Служби безпеки України з метою збереження речових доказів у порушеному в липні 2017 року кримінальному провадженні.

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На початку серпня 2020 року Beijing Xinwei повідомила, що відмовилася від спроби отримати дозвіл на купівлю "Мотор Січі" спільно з держконцерном "Укроборонпром", і тепер її новим партнером є DCH Олександра Ярославського. Компанії вже чотири рази подавали заяви до АМКУ, востаннє - у грудні минулого року, проте поки що безрезультатно. У результаті китайські інвестори повідомили Україні про подачу позову до міжнародного арбітражу 5 грудня 2020 року на 3,5 мільярда доларів у зв'язку з порушенням їхніх прав.

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Раніше ексголова АМКУ Юрій Терентьєв допускав санкції з боку США у разі отримання спільного контролю компанією Skyrizon Aircraft і державним концерном "Укроборонпром" над компанією "Мотор Січ".

Про занепокоєння США продажем "Мотор Січі" китайським власникам заявив під час візиту до Києва наприкінці серпня 2019 року тодішній радник президента США з питань безпеки Джон Болтон. Наприкінці позаминулого року тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що США розраховують на нову операцію із залучення на "Мотор Січ" американського або іншого інвестора, щоб підприємство не було продане китайському покупцю.

У січні міністерство торгівлі США запровадило санкції проти компанії Beijing Skyrizon, заявивши, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США.