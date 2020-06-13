Україна вироблятиме дрони Bayraktar з двигунами "Мотор Січі"

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував будівництво в Україні заводу для виробництва турецькихбезпілотних літальних апаратів Bayraktar з українськими двигунами. Відповідну заяву він зробив у четвер, 3 лютого, на брифінгу в Києві.

За словами міністра, у четвер планується підписання рамкової угоди щодо співпраці України і Туреччини у сфері високих військових технологій". З української сторони її підпише сам Резніков у присутності президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Після цього документ скерують на ратифікацію до Верховної Ради України.

Він додав, що "одним з прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar, який виготовляє безпілотні літальні апарати, які будуть виготовлятись саме в Україні".

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Безпілотники Bayraktar з двигунами "Мотор Січі"

Міністр зауважив, що за рішенням турецької компанії, яка виготовляє Bayraktar, наступне покоління дронів буде використовувати двигуни виробництва "Мотор Січі" - українського виробника авіаційних двигунів (Запоріжжя). "Це вже, по суті, будуть україно-турецькі ”Байрактари” з точки зору технологічного наповнення. І, відповідно, застосовуватись вони будуть у збройних силах і України, і Туреччини, і тих країн, які будуть мати бажання їх придбати", - сказав він.

Резніков додав, що в Україні також планують створити навчальний центр, який готуватиме спеціалістів із управління цими дронами.

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Перше застосування Bayraktar на Донбасі

26 жовтня 2021 року Збройні сили України вперше застосували ударний безпілотник Bayraktar на Донбасі для "змушення ворога до припинення вогню". Це викликало хвилю реакцій за кордоном, зокрема, невдоволення Росії. Невдовзі після цього Анкара закликала Київ не називати придбані безпілотники турецькими.

У листопаді 2021 року Резніков анонсував закупівлю Україною нової партії безпілотників Bayraktar у Туреччини в 2022 році, а український посол в Туреччині Василь Боднар повідомив, що в Україні планують запустити власне виробництво дронів Bayraktar.

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