 Розбір польоту турецького безпілотника на Донбасі: хто і що порушив? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.10.2021

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Україна

Розбір польоту турецького безпілотника на Донбасі: хто і що порушив?

Перше бойове застосування Україною безпілотника "Байрактар" на Донбасі викликало хвилю реакцій, у тому числі й з Берліна. Наскільки вони виправдані? DW поговорила із експертами.

Турецький безпілотник Bayraktar

Турецький безпілотник Bayraktar (фото з архіву)

Україна вперше завдала на Донбасі удару з турецького безпілотника "Байрактар". Інформаційний ефект від нього вже виявився сильнішим, ніж сама операція. На обговорення хвилинного відео, поширеного Генштабом Збройних сил України (ЗСУ) у середу, 27 жовтня, російські ЗМІ витратили години ефірного часу, представники Кремля та МЗС РФ засудили дії української армії. Німеччина висловила стурбованість спалахом бойових дій і "застосуванням безпілотників усіма сторонами". Представниця німецького МЗС вказала, що у зоні конфлікту можуть літати лише безпілотники Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Посол України у ФРН Андрій Мельник у коментарі кільком ЗМІ сказав, що "Україна має законне право на самооборону". Що сталося та чим це може обернутися?

Турецькі безпілотники з українськими двигунами

За даними Києва, перше бойове застосування безпілотника відбулося у другій половині дня 26 жовтня у районі населеного пункту Гранітне на південь від Донецька. Київ повідомив, що з території сепаратистів українські позиції обстрілювала батарея гаубиць Д-30, внаслідок чого загинув один український військовий і один був поранений.

Українські військові на Сході країни, квітень 2021

Українські військові на Сході країни, квітень 2021

За даними Генштабу ЗСУ, безпілотник, не перетинаючи лінію зіткнення, знищив одну з гармат, після чого обстріл припинився. На відео видно вибух і люди, що біжать від гармати.

Україна з 2018 року закуповує у турецької фірми Bayraktar Makina безпілотники Bayraktar TB2, які можуть виконувати як розвідувальні, так і бойові функції. Київ використовує їх для сухопутних та морських сил, планується побудувати завод з їхнього виробництва та сервісний центр. У свою чергу, українська держкомпанія постачає двигуни для потужніших ударних турецьких безпілотників цієї ж фірми.

Що порушила Україна, застосувавши безпілотник?

Чи було застосування безпілотника Україною порушенням Мінських угод? Формально - ні, зазначив у розмові з DW Ґустав Ґресель (Gustav Gressel), експерт брюссельського аналітичного центру European Council on Foreign Relations (ECFR). "Мінські домовленості (діючий Мінськ-2 від лютого 2015 року - Ред.) порушують російські гаубиці Д-30, які там стоять, а безпілотники - ні", - каже експерт. Мінськ-2 передбачає відведення важких озброєнь калібром понад 100 мм, а калібр Д-30 - 122 мм.

Безпілотник ОБСЄ на Донбасі, 2018 рік

Безпілотник ОБСЄ на Донбасі, 2018 рік

Безпілотники не згадуються в Мінських угодах, що, на думку Ґреселя, дало можливість сепаратистам Донецька і Луганська використовувати їх для скидання мін і гранат. Про таке застосування неодноразово повідомляли українські військові. У свою чергу, ОБСЄ повідомляла про перешкоди роботі своїх безпілотників, покликаних контролювати припинення вогню.

Проте заборона використання безпілотників сторонами конфлікту на Донбасі існує - з липня 2020 року. У рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) тоді було досягнуто домовленості "щодо посилення режиму припинення вогню". Перший пункт передбачає "заборону використання будь-яких видів літальних апаратів". Щоправда, там же прописано заборону на будь-яке "застосування вогню, включаючи снайперський", але перестрілки продовжуються. З початку року українська сторона втратила за офіційними даними десятки військових, переважно від куль снайперів.

Чи зміниться розклад сил на Донбасі

На цьому тлі Матьє Булеґ, французький військовий експерт з британського аналітичного центру Chatham House, вважає, що можливе порушення Україною угод "не має значення, оскільки це роблять обидві сторони". Булег вважає, що застосування Україною безпілотника не змінює кардинально розклад сил на землі, а лише посилює ЗСУ під час проведення "окремих операцій, спрямованих на стримування противника". Він зазначає, що сили та ресурси застосування українських безпілотників сильно обмежені, а йдеться швидше "про риторику та перемогу у пропагандистській війні проти Росії".

Російські військові в Криму, квітень 2021

Російські військові в Криму, квітень 2021

Говорити про те, що Україна може в майбутньому спробувати піти шляхом Азербайджану під час недавньої війни в Нагіному Карабаху та за допомогою турецьких безпілотників перейти в наступ на Донбасі, не доводиться, впевнений Булеґ. "Це так не працює", - каже експерт. На його думку, Київ не має бажання ризикувати спровокувати більш потужну відповідь Росії і втратити ще більше територій. Про такий сценарій неодноразово говорив президент Росії Володимир Путін.

Схоже, аргументує і Ґустав Ґресель. Він вважає, що на території сепаратистів на Донбасі "достатньо засобів радіоелектронної боротьби та систем ППО, які можуть протистояти безпілотникам". Ґресель каже, що, незважаючи на "Байрактари", "уразливість України у разі контрнаступу Росії залишається дуже високою".

Читайте також: Штучний інтелект: як зупинити дрони-камікадзе та роботів-убивць на полі бою?

Аргумент проти постачання зброї?

Дещо інакше оцінює ситуацію Вольфґанґ Ріхтер (Wolfgang Richter), відставний офіцер бундесверу та експерт берлінського фонду "Наука та політика" (SWP). Ріхтер називає застосування Україною безпілотника на Донбасі "порушенням домовленостей". На його думку, це підтвердило побоювання ескалації конфлікту з обох боків. "Можна побоюватися, що протилежний бік відповість", - говорить Ріхтер. Експерт вважає це аргументом проти постачання озброєнь у зону конфлікту, оскільки це не стримує обидві сторони, "а скоріше підштовхує до застосування".

Матьє Булеґ зазначає, що підхід Києва до стримування може бути "невдалим, оскільки цього замало для стримування Кремля". Проте французький експерт вважає, що йдеться про таке стримування, яке може дозволити собі Україна з її обмеженими фінансовими та іншими ресурсами.

Дивитись відео 02:06

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  • Випал російської самохідної гаубиці

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Перевірка систем озброєння

    Поки що артилерійські обстріли по обидва боки російсько-українського кордону відбуваються з тестовою метою. За офіційними даними, війська перевіряють бойову готовність своїх систем озброєння. На відео, оприлюдненому міністерством оборони РФ, видно випал російської самохідної гаубиці.

  • Механік танку української армії поруч з танком

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Захід висловлює підтримку Україні

    Захід запевняє Київ у своїй солідарності. Під час першої телефонної розмови зі своїм українським колегою президент США Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському "непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, яка триває на Донбасі та в Криму". Схожі заяви пролунали з боку представників НАТО та ЄС.

  • Російська військова техніка поблизу російсько-українського кордону

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Війська стягують до Донбасу

    На початку березня Росія почала посилювати свою військову присутність на кордоні з Україною. Москва заявила, що таким чином відповідає на провокації Києва, спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі. На думку спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), жодних провокацій не було.

  • Один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Американські есмінці вже в Чорному морі

    США, НАТО та ЄС пообіцяли Україні підтримку для захисту її територіальної цілісності. 9 квітня з Анкари повідомили, що США вже наприкінці березня оголосили про похід двох військових кораблів через Босфор у Чорне море. На фото - один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня.

  • Учасник військових формувань у Донецьку

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Війна, котра триває вже сім років

    Конфлікт на Сході України спалахнув на початку 2014 року, коли проросійські сепаратисти взяли під контроль частину Донецької та Луганської областей України. На думку влади в Києві та її західних союзників, Кремль допомагає сепаратистам нелегальними постачаннями зброї та відправленням найманців. Відтоді сторони неодноразово домовлялись про припинення вогню, але домовленості постійно порушувалися.

  • Чоловік стоїть на руїнах свого будинку, розташованого на території самопроголошеної ДНР

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Розбомблені й зруйновані

    Цей чоловік стоїть на руїнах свого будинку на території самопроголошеної "ДНР". Будинок було зруйновано під час боїв між сепаратистами та українською армією. У них беруть участь солдати, найманці, сепаратисти та бійці воєнізованих підрозділів. Але бої знову й знову зачіпають цивільне населення. Станом на початок 2019 року, за даними ООН, на Донбасі загинуло близько 3300 мирних жителів.

  • Українські військові поблизу Донецька

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Сутички й загиблі попри перемир'я

    Загалом з 2014 року через бої на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. За даними ОБСЄ, нинішнє припинення вогню, чинне з липня 2020 року, було відносно стійким. Але обстріли знову почастішали. За останні дні було вбито щонайменше вісім солдатів українських військ. Відомо також про загибель п'ятирічного хлопчика в "ДНР", у чому сепаратисти звинувачують Київ. Там свою причетність заперечують.

  • Зеленський вручає нагороди українським військовим

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Зеленський вручив нагороди українським солдатам

    8 квітня президент України Володимир Зеленський побував на Донбасі й спробував на місці розібратися в ситуації, що склалася. Він нагородив українських військових, що відзначилися під час служби на фронті. А 10 квітня Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Українські ЗМІ повідомляють, що також заплановано зустріч Зеленського з президентом Франції Макроном.

  • Боєць одного з підрозділів ДНР у передмісті Донецька

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Російське громадянство за спрощеною процедурою

    2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За російськими даними, зараз там проживає понад 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.

    Автор: Ян Вальтер, Кевін Мертенс


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