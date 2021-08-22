 Берлін занепокоєний загостренням на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2021

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Новини

Берлін занепокоєний загостренням на Донбасі

У МЗС ФРН закликали стороні конфлікту на Донбасі до конструктивнішої участі в політичних переговорах задля поступу у мирному врегулюванні.

Турецький бойовий дрон типу Bayraktar

Турецький бойовий дрон типу Bayraktar

Уряд Німеччини вкрай стурбований як бойовими діями, що інтенсифікувалися на Донбасі, так і частішим використанням важких озброєнь у боях між українською армією і проросійськими сепаратистами. Про це заявила у середу, 27 жовтня, представниця МЗС ФРН.

Вона звернула увагу на те, що всі сторони конфлікту застосовують безпілотні літальні апарати, що суперечить Мінським угодам. Речниця німецького міністерства нагадала, що використання безпілотників на Донбасі дозволено лише спостерігачам СММ ОБСЄ, пише агенція AFP. Водночас у МЗС ФРН закликали всі сторони до "конструктивнішої, ніж раніше, участі в політичних переговорах".

Перше використання бойового дрона ЗСУ

Напередодні, 26 жовтня, ЗСУ вперше офіційно застосували турецький розвідувально-ударний безпілотний комплекс Bayraktar проти сепаратистів - попри заборону використовувати важке озброєння, передбачену мінськими угодами. Так українська армія відреагувала на обстріл її позицій у районі населеного пункту Гранітне, внаслідок якого загинув український військовий, пояснив Генштаб збройних сил країни. Літальний апарат не перетинав лінію розмежування, наголосили у Києві.

У Кремлі у середу також заявили, що вважають поставки турецьких бойових дронів Києву загрозою для ситуації на лінії розмежування.

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27 жовтня на Донбасі проросійськими сепаратистами було здійснено дев'ять обстрілів позиції ЗСУ, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил. Зокрема, біля Гранітного сепаратисти за допомогою безпілотного літального апарата скинули невідомі вибухові пристрої. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення, несумісне з життям.

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