Військовий ЗСУ загинув внаслідок обстрілів на Донбасі 26 жовтня

Один український військовослужбовець зазнав несумісних із життям поранень, ще один отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу позицій Збройних сил України у вівторок, 26 жовтня. Обстріли було здійснено незаконними збройними формуваннями сепаратистів ОРДЛО у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", повідомили на сторінці 93-ї Окремої механізованої бригади "Холодний Яр" у соцмережі Facebook.

"Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - йдеться у повідомленні.

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Обстріли селища Гранітне

Окрім того, у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури у вівторок повідомили про обстріли з мінометів сепаратистами селища Гранітне Волноваського району Донецької області. "Під час обстрілу пошкоджено шість житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення немає. Обстріл мирного селища окупаційним контингентом Росії триває, після чого буде проведено першочергові слідчі (розшукові) дії", - йдеться у повідомленні.

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Натомість у самопроголошеному утворенні "ДНР" у вівторок обвинуватили українських військових у спробі взяти під контроль селище Старомаріївка на лінії зіткнення сторін у Донбасі. Також у "ДНР" обвинуватили ЗСУ в обстрілі селища Тельманово, внаслідок чого було знеструмлено 12 трансформаторних підстанцій. Про постраждалих не повідомляється.